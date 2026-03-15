Semana perfecta para Rayos en el Cibacopa; se quedan con el Clásico de Sonora ante Halcones

Hermosillo, Sonora.- La semana que recién terminó, no pudo ser mejor para los Rayos de Hermosillo, con dos victorias en igual número de partidos, contra Halcones de Ciudad Obregón, uno de sus rivales más grandes dentro de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Pero no sólo fue una semana perfecta, además los triunfos se gestaron de manera dramática en la que seguramente, es la serie más emocionante en la historia de la franquicia que tiene más títulos que nadie dentro del Cibacopa. Halcones de Ciudad Obregón, llegó a la capital sonorense con una marca de 9-3 en ganados y perdidos y con el ánimo por los cielos; una escuadra bien acoplada que ha mostrado su calidad en el inicio del campeonato.

Dicen que un Rayo no cae 2 veces donde mismo ????



Ferguson es la prueba de que SI uD83EuDD2F pic.twitter.com/ka5HI7M4Sz — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 15, 2026



Sin embargo su resultado dista mucho de los esperado, pero en partidos donde se pelea cada balón y el resultado se define con el reloj al cero, aunque todas las derrotas duelen, cuando se pagan tan caro, al final, se sabe que el trabajo dentro de la duela se hizo.

Romeao fue el artífice de la victoria de los Rayos



Rayos, con la baja sensible de su centro titular, tuvo que hacer cambios y en el aspecto ofensivo, Romeao Ferguson demostró porqué fue el MVP de la liga chilena de baloncesto al encestar dos tiros prácticamente sin tiempo en el reloj para sentenciar ambos compromisos que le dieron la primera serie por barrida a los pupilos de Elián Villafañe, que de esta manera pusieron además sus números en .500 de porcentaje en la campaña.

Hermosillo hizo valer su localía en esta serie



Kiandre Gaddy se consolida como uno de los mejores anotadores del circuito con 16.3 puntos por partido, pero además destaca en el departamento de los rebotes, al recuperar casi ocho por encuentro y, por si fuera poco, es también el líder del conjunto capitalino en un departamento ofensivo al ubicarse dentro de los mejores del circuito en bloqueos.

Rayos prepara su siguiente serie que será en la Arena Sonora miércoles 18 y jueves 19 de marzo contra Astros de Jalisco en otro enfrentamiento que promete muchas emociones. Las entradas para esos partidos están disponibles en taquilla y en boletomobil.com

Fuente: Tribuna del Yaqui