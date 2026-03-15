Sergio Pérez choca con Valtteri Bottas y finaliza último en el Gran Premio de China 2026

Shanghái, China.- Sergio Pérez completó un fin de semana para el olvido con Cadillac, pues cruzó la meta en la última posición durante el Gran Premio de China 2026, reflejo del desempeño ofrecido por el monoplaza durante las distintas sesiones de actividad. Lo que terminó por sentenciar el infame resultado para 'Checo' fue el leve contacto que tuvo con Valtteri Bottas, su propio compañero de equipo.

Pérez Mendoza tuvo que arrancar desde la última posición de la parrilla, luego de que no pudo completar una clasificación en forma por los distintos problemas sufridos en el auto. El MAC-26 estuvo presentando fallos en la bomba de combustible y luego en la unidad de potencia, lo cual condicionó su participación en la única prueba libre, así como en la Sprint Race y la clasificación principal.

Así fue la arrancada de 'Checo'

Luego de cuatro DNF antes de que se diera la salida, el jalisciense partía desde el puesto 18 y tuvo una salida frenética donde logró rebasar a un par de rivales antes de la primera vuelta. 'Checo' intentó mantener un paralelo con Bottas, pero se quedó sin espacio y tuvieron una pequeña colisión de donde el mexicano salió con la peor parte.

uD83DuDCA5 ¡CHECO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS SE CHOCAN! uD83DuDCA5



Increíble la colisión entre los compañeros de Cadillac en la primera vuelta del GP de China uD83EuDD26??? ?



El mexicano hizo trompo y ahora larga décimo séptimo uD83DuDE30



*La FIA investiga el incidente pic.twitter.com/boXlczS2W7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

Luego del contacto, Pérez Mendoza hizo un trompo con su monoplaza, por lo que volvió a caer hasta la última posición y desde ahí, tuvo una carrera prácticamente en solitario. La única acción real en pista fueron los rebases que tuvo con Fernando Alonso, aprovechando el gran diferencial de velocidad que hay entre ambas escuderías.

uD83DuDC4BuD83CuDFFCAlonso waving Pérez at the straight.



We need to end with this suffering#ChineseGP



pic.twitter.com/G6oS4p3xzf — Matthew J. ThompsonuD83CuDDECuD83CuDDE7 (@realMJThompson) March 15, 2026

De nueva cuenta, Pérez Mendoza se vio beneficiado por los problemas de sus rivales, ya que luego del abandono de Max Verstappen, además del de Alonso, Lance Stroll y los otros ya conocidos, logró posicionarse en el lugar 14, donde se quedó cerca de cruzar la meta. En la penúltima vuelta, Sergio fue rebasado por Esteban Ocon y finalizó la prueba en 15, mientras que su compañero de equipo fue decimotercero.

Más allá del resultado y los puntos negativos por las fallas recurrentes en el monoplaza del jalisciense, lo destacable para Cadillac es que pudieron completar su segunda carrera en la categoría. Ahora, el equipo estadounidense tendrá un fin de semana libre para intentar traer mejoras nuevas que les permitan luchar por posiciones en pista durante el Gran Premio de Japón, el mismo que se llevará a cabo el 29 de marzo.

Another step in the right direction.



Both cars see the finish line during our second-ever Grand Prix uD83EuDD1D pic.twitter.com/ln0u55MAEL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui