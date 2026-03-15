SGA extiende su racha récord y el Thunder hilvana so octava victoria al derrotar a los Timberwolves

Oklahoma City, Estados Unidos.- Si hay alguien enrachado en este momento en la NBA, esos son Oklahoma City y Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 20 puntos y repartió 10 asistencias para que el Thunder derrotara a los Minnesota Timberwolves 116-103 este domingo, para conseguir su octava victoria consecutiva.

De paso, Gilgeous-Alexander amplió su racha récord de partidos con al menos 20 puntos a 128. Solo tenía 10 puntos al entrar en el último cuarto, y volvió al partido con 7:10 por jugar tras descansar. Anotó en un paso atrás contra Anthony Edwards con 1:46 restantes y recibió falta para llegar a 19 puntos. Con la multitud de pie coreando "¡M-V-P!", convirtió el tiro libre para mantener la racha y superar aún más la antigua marca de Wilt Chamberlain de 126.

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Chet Holmgren aportó 21 puntos y capturó nueve rebotes, e Isaiah Joe añadió 20 puntos para los Thunder, que mejoraron a un récord de la liga con 53-15. La banca aportó 61 puntos para Oklahoma. Julius Randle anotó 32 puntos y Edwards añadió 19 para los Timberwolves.

Edwards no pudo hacer mucho para evitar la derrota

El Thunder forzó 22 pérdidas de balón cometiendo solo siete. Oklahoma City intentó 101 tiros mientras que Minnesota intentó 77. Oklahoma City se adelantó 9-0 y mantuvo a los Timberwolves sin anotar durante casi tres minutos al inicio. Minnesota se recuperó y se fue al descanso con un liderazgo de 53-47. Gilgeous-Alexander solo anotó cuatro puntos con 2 de 10 en tiros antes del descanso.

SGA logró mantener su racha de juegos con al menos 20 puntos

Minnesota amplió su ventaja a 68-59 a mitad del tercer cuarto antes de que el Thunder reaccionara. Un triple de Jaylin Williams que rebotó antes de entrar al aro dio a Oklahoma City una ventaja de 78-73, y el Thunder llegó al cuarto cuarto con una ventaja de 80-76.

Fue al inicio del último periodo cuando Oklahoma City tomó el control del encuentro. Jared McCain atrapó un pase sin mirar y por detrás de la espalda de Isaiah Hartenstein y encestó un triple para poner a Oklahoma City 91-80. Los dos conectaron de nuevo, esta vez con el pase a dos manos de Hartenstein rebotando entre sus piernas y detrás de él. El triple de McCain puso a los Thunder por delante 94-81.

Fuente: Tribuna del Yaqui