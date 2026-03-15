SGA extiende su racha récord y el Thunder hilvana so octava victoria al derrotar a los Timberwolves

Oklahoma City, Estados Unidos.- Si hay alguien enrachado en este momento en la NBA, esos son Oklahoma City y Shai Gilgeous-Alexander, quien anotó 20 puntos y repartió 10 asistencias para que el Thunder derrotara a los Minnesota Timberwolves 116-103 este domingo, para conseguir su octava victoria consecutiva.
De paso, Gilgeous-Alexander amplió su racha récord de partidos con al menos 20 puntos a 128. Solo tenía 10 puntos al entrar en el último cuarto, y volvió al partido con 7:10 por jugar tras descansar. Anotó en un paso atrás contra Anthony Edwards con 1:46 restantes y recibió falta para llegar a 19 puntos. Con la multitud de pie coreando "¡M-V-P!", convirtió el tiro libre para mantener la racha y superar aún más la antigua marca de Wilt Chamberlain de 126.
Chet Holmgren aportó 21 puntos y capturó nueve rebotes, e Isaiah Joe añadió 20 puntos para los Thunder, que mejoraron a un récord de la liga con 53-15. La banca aportó 61 puntos para Oklahoma. Julius Randle anotó 32 puntos y Edwards añadió 19 para los Timberwolves.
El Thunder forzó 22 pérdidas de balón cometiendo solo siete. Oklahoma City intentó 101 tiros mientras que Minnesota intentó 77. Oklahoma City se adelantó 9-0 y mantuvo a los Timberwolves sin anotar durante casi tres minutos al inicio. Minnesota se recuperó y se fue al descanso con un liderazgo de 53-47. Gilgeous-Alexander solo anotó cuatro puntos con 2 de 10 en tiros antes del descanso.
Minnesota amplió su ventaja a 68-59 a mitad del tercer cuarto antes de que el Thunder reaccionara. Un triple de Jaylin Williams que rebotó antes de entrar al aro dio a Oklahoma City una ventaja de 78-73, y el Thunder llegó al cuarto cuarto con una ventaja de 80-76.
Fue al inicio del último periodo cuando Oklahoma City tomó el control del encuentro. Jared McCain atrapó un pase sin mirar y por detrás de la espalda de Isaiah Hartenstein y encestó un triple para poner a Oklahoma City 91-80. Los dos conectaron de nuevo, esta vez con el pase a dos manos de Hartenstein rebotando entre sus piernas y detrás de él. El triple de McCain puso a los Thunder por delante 94-81.
Fuente: Tribuna del Yaqui