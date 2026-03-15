Toluca y Atlas protagonizan empate de último minuto; Diablos dejan ir el liderato del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- Toluca y Atlas tuvieron un dramático duelo que finalizó en empate con un par de anotaciones en el último minuto, siendo uno de los partidos más movidos en la jornada 11. A pesar de haber sumado una unidad, este resultado afectó al Toluca, quien, en caso de haber conseguido la victoria, hubiera trepado al liderato del Clausura 2026.

A pesar de la igualdad en el resultado, fueron los dirigidos por Antonio Mohamed quienes impusieron su dominio, aunque no pudieron penetrar la última línea de los Zorros. El Toluca lideró todas las estadísticas, teniendo el doble de pases, remates al arco y tiros de esquina, aunque no pudo pesar la localía con un Nemesio Diez que lució repleto para ver al bicampeón del balompié mexicano.

Siempre UNIDOS uD83DuDC79uD83DuDD25 pic.twitter.com/Ti7HVHsh7n — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

Luego de múltiples oportunidades de peligro desperdiciadas, cayó la jugada que ilusionó a todos los seguidores de los Diablos al minuto 90+2, por lo que todo indicaba que se llevarían el valioso triunfo. Los Diablos intentaron penetrar por la banda izquierda, pero ante una férrea defensa por parte del Atlas, decidieron romper la línea con un filtrado justo al manchón penal.

'Nico' Castro buscó a Paulinho, a quien le quedó el servicio en contrapié y, al no poder rematar, bajó el balón para Jesús Angulo, quien ya se venía perfilando para meter su disparo. El 'Canelo' la prendió con la parte interna del pie izquierdo, imposibilitando la reacción del guardameta rival.

uD83DuDEA8 ¡GOOOOOOL DEL TOLUCA! uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 ¡EL CANELO ANGULO ANOTA AL 90! uD83DuDE08uD83DuDD25?#SábadoFutbolero pic.twitter.com/S9HQNJguWY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 15, 2026

La diana de los locales no hizo más que motivar a los Zorros, que, apenas realizaron el saque central, se lanzaron al ataque para buscar el empate, encontrándolo solo dos minutos después de la anotación del Toluca. Víctor Ríos recibió un pase afuera del área y, luego de una recepción dirigida, envió su disparo al ángulo más lejano para empatar las acciones a un tanto por bando.

Segundo gol de Víctor Ríos en Primera División, y de qué forma. uD83DuDE31



¡GOLAZO DEL ACADÉMICO ROJINEGRO! uD83DuDD25 pic.twitter.com/yOIo9jkIae — Atlas FC (@AtlasFC) March 15, 2026

Con este marcador parcial finalizó el encuentro y si bien el Toluca registró un partido más con su invicto, perdió la oportunidad de arrebatarle el liderato del Clausura 2026 a Cruz Azul, pues se quedó a una unidad por detrás. En la siguiente jornada, los Diablos visitarán al Pachuca, mientras que el Atlas recibirá a Gallos Blancos.

Fuente: Tribuna del Yaqui