Triplete de Raphinha guía al Barcelona en la goleada sobre el Sevilla y se asegura como líder en LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona propinó una goleada escandalosa al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, donde Raphinha brilló como la figura del encuentro. El atacante brasileño fue el responsable en tres de las cinco anotaciones que marcó el conjunto catalán para reafirmarse en la primera posición del certamen español mientras comienza la recta final para la definición del título.

El Camp Nou presentó una atmósfera vibrante desde los primeros instantes del compromiso, lo cual fue respaldado desde la cancha y, en menos de 10 minutos, la escuadra local inauguró la cuota goleadora luego de una falta sobre Cancelo dentro del área. Fue aquí cuando comenzó la jornada de ensueño para Raphinha, quien tomó el balón y a lo 'Panenka', cobró desde los 11 pasos para el uno por cero parcial.

Al minuto 20 llegaría el segundo gol del sudamericano, también desde el punto penal, aunque ahora por una mano dentro del área por un defensor del Sevilla. Raphinha puso una definición que entró pegada al poste derecho y, a pesar de la buena colocación, alcanzó a ser desviado por Odisseas Vlachodimos, aunque el balón terminó en las redes.

La fiesta de anotaciones continuó al 38', cuando Marc Bernal picó por la banda derecha y metió un centro que en inicio fue desviado, pero ello fue aprovechado por Dani Olmo, quien puso el tres por cero. Oso acercó al Sevilla en el agregado de la primera mitad, aunque la diferencia en el parcial era tanta que la remontada lucía como algo imposible.

Raphinha completó su redonda actuación en el arranque de la parte complementaria, cuando metió un remate a contrapié dentro del área, el mismo que fue desviado y se terminó colando al arco pegado al ángulo. Solo nueve minutos después, Joao Cancelo metió el quinto para el Barcelona con una gran jugada individual que incluyó un recorte en los linderos del área chica.

Ya en el 90+2', Djibril Sow puso el cinco por dos que se terminó convirtiendo en definitivo, sellando una jornada memorable en la cancha de La Masia. Con este resultado, el Barcelona asegura la primera posición de la tabla, poniendo cuatro unidades de distancia ante el Real Madrid, quien es su más cercano perseguidor.

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Fuente: Tribuna del Yaqui