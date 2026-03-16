Aaron Judge elogia a los aficionados del Clásico Mundial: "Mejores que en la Serie Mundial"

Miami, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol es un evento que cautiva no solo por las grandes estrellas que compiten representando a su país, sino también por el apoyo de los aficionados que se entregan con todo y celebran cada jugada desde las gradas en los estadios.

Esto es algo que no pasa desapercibido para el jardinero de los Estados Unidos, Aaron Judge, quien proclamó que el Clásico Mundial se había convertido en el evento más importante del deporte en cuanto al público, incluso por encima de una Serie Mundial.

Aaron Judge says the WBC crowds are "bigger & better" than the World Series:



"It's been bigger. The World Series I was in. The crowd here, the crowd we had when we played Mexico. It's bigger & better than the World Series. The passion these fans have. There's nothing like it." pic.twitter.com/4WRBP7Xvt8 — Doug McKain (@DMAC_LA) March 16, 2026

"Sinceramente, ha sido mejor que la Serie Mundial en la que participé", dijo Judge. "El público aquí, el público que tuvimos cuando jugamos contra México... Es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que tienen estos aficionados... No hay nada igual", dijo el capitán estadounidense tras una victoria por 2-1 en semifinales contra la República Dominicana, que se decidió en el último lanzamiento del domingo por la noche.

Los mexicanos impresionaron al 'Juez'

En el sexto torneo de un evento que comenzó en 2006, el partido contó con alineaciones titulares con 17 All-Stars, sumando un total de 56 selecciones entre los 20 titulares. Habían ganado cinco premios MVP, un Cy Young, cinco Novatos del Año y tres títulos de bateo.

Ante una multitud de 36,337 personas en el Parque IoanDepot, Estados Unidos remontó la desventaja con jonrones en la cuarta entrada de Gunnar Henderson ante Luis Severino y Roman Anthony ante Gregory Soto para la victoria estadounidense. "Un partido que recordaremos para siempre, ¿verdad?", dijo el seleccionador estadounidense Mark DeRosa. "Sabíamos que iba a ser un partido del que hablar, probablemente uno de los más vistos de todos los tiempos".

Judge se siente emocionado por el apoyo desde las gradas

Judge pronunció un discurso tras el partido a sus compañeros, apuntando hacia el campeonato del martes contra Venezuela o Italia. Desde el principio había percibido una noche especial el domingo. "Te ponen los pelos de punta estar ahí en la línea, oyendo que anuncian todos los nombres", dijo. "Era como un equipo All-Star que tenían allí".

Fuente: Tribuna del Yaqui