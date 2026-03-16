Cibacopa: Serie de Halcones de Obregón y Caballeros de Culiacán sufre cambio de fechas

Ciudad Obregón, Sonora.- El regreso de los Halcones de Obregón a las duelas del Cibacopa 2026 tendrá que esperar unos días, después de anunciarse que la serie que sostendrían este martes y miércoles como visitantes ante los Caballeros de Culiacán, fue reprogramada, informó la liga tras un acuerdo entre ambas organizaciones.

De esta manera, el duelo de la segunda vuelta de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol ante los culichis que originalmente estaban programados para disputarse el martes 17 y miércoles 18 de marzo en el Polideportivo Juan S. Millán de la capital sinaloense, cambiaron de fecha debido a ajustes en el calendario del rol regular.

Obregón y Culiacán se verán las caras hasta abril

De acuerdo con un comunicado, la serie se jugará en plena Semana Mayor, los días sábado 4 y domingo 5 de abril, ambos a las 18:00 horas. Esta serie era una revancha para los culichis, quienes fueron barridos en la visita que realizaron la semana previa a la Arena Itson.

Halcones barrió la serie que celebraron la semana pasada

Después de ese compromiso en su nido, los Halcones viajaron a la capital del estado donde se enfrentaron a los Rayos de Hermosillo, ante quienes sufrieron par de dolorosas derrotas el pasado fin de semana, en dos encuentros que resultaron auténticas batallas y en los que los emplumados dejaron todo en la cancha en busca de la victoria. Con esos dos tropiezos, los obregonenses se quedaron con récord de 9-5, aún entre los punteros de la temporada 2026 del Cibacopa.

Pero ni esos reveses pudieron frenar el buen paso que llevan los jugadores de Halcones, quienes se mantienen en los primeros sitios en cuanto a estadísticas general del torneo; como Tony Farmer, quien se afianzó como líder anotador con un promedio de 20.4 puntos por encuentro, y de paso está ubicado como el cuarto mejor jugador en cuanto a rebotes defensivos.

Tony Farmer con una gran campaña

Otro que también encabeza las estadísticas, es Joshua Perkins, quien con 8.3 asistencias por juego es el mejor de toda la liga, mientras que Jaden House marcha en el cuarto escalón en cuanto a canastas de dos puntos encestadas. Ahora, la próxima serie en la agenda del equipo obregonense es precisamente en casa este viernes y sábado, cuando reciban a los Frayles de Guasave, equipo que marcha con registro de 8-6, lo que augura un buen encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui