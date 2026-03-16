Estrella de las Grandes Ligas es suspendido 80 juegos tras dar positivo en control antidopaje

Philadelphia, Estados Unidos.- Se encienden las alarmas en el beisbol de las Grandes Ligas, principalmente para los Philadelphia Phillies, ya que uno de sus peloteros, Johan Rojas, fue suspendido por más de 50 juegos por dar positivo a una sustancia prohibida.

Fue este lunes 16 de marzo cuando la MLB anunció que Rojas se perderá específicamente 80 compromisos sin paga tras dar positivo por boldenona, una sustancia para mejorar el rendimiento, según el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la liga.

Phillies OF Johan Rojas has been suspended 80 games without pay for testing positive for a banned substance, MLB announced. pic.twitter.com/GDPU98rp7u — Yahoo Sports (@YahooSports) March 16, 2026

Cabe destacar que la suspensión comenzará al inicio de la temporada regular de 2026, por lo que no estará para la primera vuelta del conjunto de la Liga Nacional. Actualmente, el pelotero está jugando en la Liga de la Toronja y practicando con sus compañeros de equipo.

Los Filis apoyan plenamente el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de las Grandes Ligas de Béisbol y lamentan profundamente la noticia de la violación de Johan", declaró la escuadra donde milita el responsable, en un comunicado en sus redes.

El pelotero de 25 años, este mismo día estuvo en el BayCare Ballpark, charlando y riéndose con sus compañeros; además, vio actividad en el juego de pretemporada del domingo contra los Atlanta Braves. Rojas se perfilaba como el quinto jardinero en la lista de profundidad, pero ahora con esta noticia es probable que no forme parte del roster principal. La suspensión de Rojas afecta la profundidad de los jardines del equipo. Se espera que los Philadelphia Phillies busquen refuerzos en las próximas semanas o bien el lugar que tenía el ahora suspendido, lo pueda tomar un prospecto de la organización.

Marsh es el candidato más probable para ocupar el jardín central si Crawford no puede hacerlo. Sin embargo, la siguiente opción podría ser Pedro León, quien fue enviado hace unos días a la filial de Triple A de Lehigh Valley. León ha jugado 205 partidos en el jardín central en su paso por sucursales.

Johan Rojas has received an 80-game suspension after testing positive for Boldenone pic.twitter.com/CpRKi2DoYY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2026

Rojas bateó .224 con un OPS de .569 en 172 apariciones al plato la temporada pasada. En total, sus números son de .252 con un OPS de .633 en partes de tres temporadas, pero se destacó como un defensor por encima del promedio, ganando poco a poco terreno, pero que ahora, por esta suspensión, es probable que ya no entre en planes por los Philadelphia Phillies.

Fuente: Tribuna del Yaqui