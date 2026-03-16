Habrá Ancelotti para rato en Brasil; le ampliarían su contrato hasta el Mundial de 2030

Río de Janeiro, Brasil.- Independientemente del papel que la Selección Brasileña de Futbol realice en la próxima Copa del Mundo en Norteamérica, sólo una cosa parece ser segura con la verdeamarelha; la continuidad de su cuerpo técnico de cara a un nuevo proceso.

Esto de acuerdo con el seleccionador nacional Carlo Ancelotti, quien afirma que la Confederación Brasileña de Futbol está a punto de prorrogar su contrato hasta el Mundial de 2030. El italiano de 66 años asumió el mando del equipo el pasado mayo para el Mundial de 2026 y ha señalado en entrevistas que le gustaría ocupar el puesto durante un ciclo de cuatro años en la Copa del Mundo; incluso, dijo este lunes que ni él ni la CBF "tienen ningún problema para ampliar el acuerdo".

Ancelotti desea seguir al frente de la selección amazónica

El técnico europeo sustituyó a Dorival Júnior tras algunas actuaciones poco destacadas y tuvo que luchar rápidamente para completar la clasificación sudamericana para el Mundial. Ancelotti ha acumulado 14 victorias, 10 empates y nueve derrotas en este proceso. "Cuando una pareja quiere seguir adelante, creo que no hay problema", dijo Ancelotti en una rueda de prensa en la sede de la CBF en Río de Janeiro. "Antes o después del próximo Mundial, haremos oficial esta ampliación", señaló ante los reporteros.

El técnico italiano calificó al equipo al Mundial

Ancelotti se reunió con los medios para anunciar su última convocatoria para los amistosos contra Francia y Croacia este mes. El exentrenador del AC Milan y del Real Madrid, cinco veces campeón de la Champions League, bromeó diciendo que habló con los responsables de la CBF sobre la ventaja de renovar su contrato cuanto antes. "(Extender) antes del Mundial será más barato, después será más caro", bromeó Ancelotti. "Estoy muy seguro de mí mismo".

Sin Neymar

De igual manera, Ancelotti confirmó también la baja de Neymar para los amistosos de Brasil en Estados Unidos este mes, ya que el excapitán de 34 años ha tenido dificultades para mantenerse en forma desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023. Brasil jugará contra Francia en Boston el 26 de marzo y contra Croacia en Orlando cuatro días después.

Neymar no ha recuperado su nivel

"Esta es una plantilla que tiene en cuenta a jugadores que están 100 por ciento en forma", dijo el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti. "Tuvimos lesiones importantes en jugadores como Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui