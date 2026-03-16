Los Chiefs adquieren a Justin Fields de los Jets como respaldo para Patrick Mahomes

Nueva York, Estados Unidos.- Los Kansas City Chiefs esperan que Patrick Mahomes esté listo para cuando arranque la Semana 1 de la próxima temporada de la NFL; pero en caso de que no sea así, este lunes dieron un paso importante para cubrir su posible ausencia.

De acuerdo con varias fuentes, los Chiefs habrían adquirido al quarterback Justin Fields de los Jets en un traspaso en el que New York recibirá una selección de sexta ronda en el draft de 2027 y se quedarán con 7 millones de dólares de su salario garantizado de 10 millones para la próxima temporada, dijo una persona bajo condición de anonimato porque los equipos no anunciaron el traspaso. El acuerdo, informado inicialmente por ESPN, está pendiente de un reconocimiento médico.

Fields, de 27 años, firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares, con 30 millones garantizados con Nueva York el pasado marzo y fue titular durante la mayor parte de la temporada hasta que fue sustituido por Tyrod Taylor en la semana 12 de noviembre. No volvió a jugar ningún partido con los Jets, terminando la temporada siendo colocado en la lista de lesionados a finales de diciembre por una lesión de rodilla.

Fields tienen un nuevo destino en su carrera

El mariscal de campo finalizó con registro de 2-7 como titular de los Jets, con siete touchdowns y solo una intercepción para 1,259 yardas. Lanzó para menos de 55 yardas en cuatro partidos, incluyendo un mínimo de temporada de 27 en una derrota ante Buffalo en la Semana 2.

Los Chiefs buscaban un quarterback suplente veterano capaz de cubrir a Patrick Mahomes si el dos veces MVP, que se está recuperando tras desgarrarse los ligamentos de su rodilla izquierda a finales de la temporada, no está preparado para el inicio de la temporada.

El quarterback tendrá oportunidad de aprender en Kansas City

Después de ser fichado por los Jets la pasada pretemporada para reemplazar al liberado Aaron Rodgers, Fields insistió en que confiaba en que podría ser un titular productivo en la NFL. Pero no ocurrió en Nueva York. Ahora tiene un nuevo destino, donde espera aprender no solo del futuro quarterback miembro del Salón de la Fama, sino también de un entrenador del Salón de la Fama, Andy Reid.

Fuente: Tribuna del Yaqui