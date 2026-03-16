Los Dodgers ya tienen a su lanzador para el Día Inaugural de la temporada de MLB

Arizona, Estados Unidos.- Los campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers ya tienen a su lanzador abridor para la temporada 2026 de MLB que arranca a finales de este mes de marzo, y es uno de los favoritos de los aficionados de la escuadra angelina.

Este lunes, el mánager Dave Roberts dijo a los periodistas en los entrenamientos de primavera que el MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, será titular el 26 de marzo cuando los Dodgers reciban a los Arizona Diamondbacks, igual que hizo el año pasado cuando ganaron su segundo campeonato consecutivo.

Con su designación, el nipón no solo asume la responsabilidad del primer juego del año, sino que se convierte en el primer lanzador de los Dodgers en repetir como abridor del Opening Day de forma consecutiva desde la histórica racha de ocho años de Clayton Kershaw (2011-2018).

El derecho recibe la distinción de nueva cuenta

Curiosamente, Yamamoto fue el primer y último lanzador utilizado por los Dodgers la temporada pasada, cuando consiguió los últimos ocho outs en el partido decisivo de 11 entradas para la Serie Mundial en Toronto. También ganó sus dos aperturas en la Serie Mundial, un juego completo en el Juego 2 y luego lanzó 96 lanzamientos en seis entradas en el Juego 6, la noche anterior a lanzar 34 lanzamientos para cerrar la serie. Solo otros tres lanzadores han ganado los Juegos 6 y 7 de la misma Serie Mundial: Randy Johnson en 2001, Harry Brecheen en 1946 y Ray Kremer en 1925.

También participó en el Clásico Mundial con su país

Los Dodgers comenzaron la temporada pasada en Tokio, con Yamamoto permitiendo una carrera en cinco entradas en su país en una victoria por 4-1 sobre los Chicago Cubs. También lanzó para Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, permitiendo un jonrón al inicio de la entrada ante Ronald Acuña Jr. en una derrota por 8-5 en cuartos de final ante Venezuela.

El lanzador derecho de 27 años entra en la tercera temporada de su récord de 325 millones de dólares y un contrato de 12 años para un lanzador. Tiene un récord de 19-10 con una efectividad de 2.66 en 48 aperturas de temporada regular con los Dodgers, y 7-0 con una efectividad de 2.25 en 10 partidos de playoffs (nueve como titular).

Fuente: Tribuna del Yaqui