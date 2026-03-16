Pelotero sonorense tiene nueva oportunidad en la MLB: Firma con los Arizona D-Backs

Arizona, Estados Unidos.- El sonorense Luis Urías tendrá nuevamente la gran oportunidad de volver al Big Show, pues luego de quedar libre la campaña anterior con los Oakland Athletics, este lunes 16 de marzo, se confirmó que los Arizona D-Backs se fijaron en sus servicios.

El contrato con la escuadra de los 'cascabeles' es de Ligas Menores para esta temporada 2026, pero con la invitación de entrenar con el primer equipo, así que en caso de encenderse en sucursales podría entrar al roster principal del conjunto de la Liga Nacional en la MLB.

Luis Urías se caracteriza por tener un gran guante; además de jugar en las paradas cortas, segunda o tercera base, igualmente se enciende con el madero, pero en los últimos años no ha tenido regularidad en el mejor diamante del mundo, pasando por escuadras como los Padres, Brewers, Red Sox, Mariners y Athletics.

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Luis UríasuD83CuDDF2uD83CuDDFD firmó contrato de Ligas Menores con @Dbacks.



‘El Wicho’ ya se encuentra en el campamento de Arizona en búsqueda de jugar su novena temporada en @MLB. pic.twitter.com/vLVGjXbrop — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 16, 2026

El conocido como 'Wicho', con los 'verdes', bateó para .230 con 66 imparables, siete dobletes, ocho cuadrangulares, 25 carreras producidas y 27 anotadas en 96 juegos disputados, cifras importantes, pero que no le valieron seguir con la escuadra de la Liga Americana.

En total, el de Magdalena de Kino ha jugado ocho temporadas en el mejor beisbol del mundo, donde acumula un porcentaje de bateo de .232 con 415 hits, 75 dobletes, 4 triples, 60 cuadrangulares, 221 carreras producidas y 230 anotadas en 582 juegos en el Big Show.

Luis Urías fue convocado por la selección mexicana para participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; sin embargo, no pudo ver actividad debido a una molestia física que presentó días antes de iniciar el torneo, cuando enfrentaron a los Dodgers, lesión que al parecer ya quedó atrás.

El primer rival del rol regular de Arizona D-Backs serán Los Ángeles Dodgers el próximo jueves 26 de marzo de 2026, donde se espera que el mexicano no forme parte del roster, ya que primero deberá ganarse un lugar en ligas menores, principalmente en AAA.

uD83DuDEA8 EL ENOJADO DEL DÍA uD83CuDDF2uD83CuDDFD



LUIS URIAS uD83CuDDF2uD83CuDDFD salió furioso después de que el ampayer le marcó el tercer strike uD83EuDD2C pic.twitter.com/nWZSBGfFAM — Joframaso (@joframaso) June 9, 2025

Por otra parte, en invierno Luis Urías pertenece a los Yaquis de Ciudad Obregón, escuadra que también hace unos meses anunció que es probable que el 'Wicho' sea moneda de cambio para la siguiente campaña, debido a su decisión de no reportar con el club la edición anterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui