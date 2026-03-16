Selección Sonora de Beisbol 5 asegura su boleto a la próxima Olimpiada Nacional 2026

Culiacán, Sinaloa.- Una vez más, Sonora destaca a nivel regional, pues este fin de semana las dos selecciones del estado que compitieron en la Olimpiada Regional de Beisbol 5, celebrada en Culiacán, cumplieron con las expectativas al asegurar su sitio en la Olimpiada Nacional 2026.

Tanto el representativo de la categoría Menor como el Mayor en la disciplina que se juega en conjuntos mixtos pasaron a la etapa nacional programada para celebrarse en Tepic, Nayarit. El equipo 16-19 cerró en la segunda posición y el 19-21 en la tercera, suficiente para amarrar, subir al podio y asegurar el pase a la siguiente ronda, donde compiten los mejores de todo el país.

El selectivo de la categoría Menor obtuvo la clasificación con marca de 3-1, ya que sus tres victorias se dieron en dos sets ante Chihuahua (8-6 y 4-3), Baja California (3-2 y 7-4) y Baja California Sur (3-2 y 6-0). El único tropiezo lo sufrieron en contra de Sinaloa (0-8 y 4-5) en el mínimo de parciales.

El equipo sonorense

La Mayor, que al final registró una marca de 2-2, amarró su pase a la Olimpiada Nacional a través de victorias en par de parciales sobre Baja California (7-2 y 2-1) y Baja California Sur (7-5 y 17-0). Posteriormente, con Chihuahua no pudieron al caer en tres sets (0-8, 4-3 y 0-5) y Sinaloa los superó en dos (0-5 y 0-6).

Cabe destacar que el equipo menor lo integraron: Sebastián Leal, Santiago Peña, Andrea Briceño, Eduardo Gallegos, Valeria Sañudo, Jesús Torres, Nicoli Almara y Valeria Olivarría. Mientras que el Mayor tuvo en sus filas a Ángel Ballesteros, Axel Orduño, César Apodaca, Elvis Sandoval, Camila Garavito, Isabella Pacheco, Emmy Monreal y María Fernanda Domínguez.

Este resultado se une a los ya varios que ha tenido la selección Sonora en la Olimpiada Regional; hay que recordar que igualmente la semana pasada los deportistas del estado destacaron, pero en atletismo, donde múltiples competidores amarraron su boleto al nacional.

El representativo de la entidad

Será esta misma semana cuando se pongan en marcha las actividades del regional, pero en otras disciplinas, como boxeo, donde igualmente se espera que Sonora tenga una jornada dorada y cuente con una base sólida de pugilistas para la Olimpiada Nacional, o el torneo conocido como los Juegos Conade.

Fuente: Tribuna del Yaqui