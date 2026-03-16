Venezuela termina con el sueño de Italia y chocará ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial

Miami, Estados Unidos.- El paso del 'Caballo Negro' de la competencia llegó a su fin, pues este lunes 16 de marzo, la selección de Venezuela vino de atrás y terminó por superar 4-2 a la selección de Italia en las semifinales, que con esto cierra su histórica participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con este resultado, los de la 'vinotinto' obtienen su boleto a la gran final del certamen, donde se medirán ante Estados Unidos, este martes en el loanDepot park, Miami, Florida, en un juego que pinta para ser memorable por el gran roster que tienen ambos equipos.

Además, Venezuela se mete a los libros de historia del 'rey de los deportes', pues jamás en las seis ediciones había disputado una final del Clásico Mundial de Beisbol. Su mejor resultado fueron las semifinales en el año 2009 y ahora tienen la gran oportunidad de levantar la corona.

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Juegazo

El juego entre Italia y Venezuela no defraudó. Los dos inicialistas, tanto Aaron Nola como Keider Montero, no tuvieron problemas en cerrar la primera entrada. Fue en la segunda cuando llegaría la primera rayita de la noche, cortesía de los europeos; Montero se complicó al otorgar base por bola a D'Orazio con las bases llenas para el 1-0. Posteriormente, Dante Nori haría la segunda.

Para la cuarta, Venezuela despertaría y le haría daño al pitcher estelar de los Philadelphia Phillies; Eugenio Suárez la mandaría a volar por todo el jardín izquierdo y central para acortar distancia 2-1. Pero sería en la séptima cuando llegaría la remontada. Ya sin Nola en la lomita, fallaría el relevo de otras de las estrellas de Italia, Michael Lorenzen.

La del empate llegaría con sencillo al cuadro de Ronald Acuña Jr., mientras que al siguiente turno, Maikel García con imparable remolcaría la tercera rayita de la noche. A su vez, Luis Arráez cerraría la cuenta con otro hit remolcador, con el que terminarían por sellar el partido.

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Para la octava, Andrés Machado mantendría la ventaja de su equipo y, en la novena, Daniel Palencia le puso punto final a las acciones retirando en fila a los tres últimos italianos y haciendo vibrar a todos los venezolanos que se dieron cita en el loanDepot park.

Fuente: Tribuna del Yaqui