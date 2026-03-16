Ya 'huele' a Copa del Mundo en México: Bolivia ya está en el país y se prepara para el repechaje

Monterrey, Nuevo León.- Cada vez falta menos para que ruede el balón y, por tercera vez en la historia, el evento más importante en la historia de los deportes, la Copa Mundial de futbol, se ponga en marcha en México. Inclusive a menos de cuatro meses para la fiesta, ya se empieza a sentir la fiebre, pues este lunes 16 de marzo, la selección de Bolivia llegó al país con motivo de su partido de repechaje.

Los de Sudamérica se preparan para disputar un duelo de 'matar o morir' intercontinental que representa la última oportunidad de clasificarse a la Copa Mundial por primera vez en 32 años. Los bolivianos se medirán en una semifinal a Surinam en Monterrey el 26 de marzo.

Por otra parte, cinco días después, el ganador de ese cruce se medirá contra Irak por el boleto para acceder al Grupo I, en el que esperan una de las potencias Francia, Senegal y Noruega. "Viajamos con la sensación de haber hecho bien las cosas", dijo el técnico boliviano Óscar Villegas antes del importante juego.

La selección nacional de Bolivia ya se encuentra en Monterrey para jugar el Repechaje Mundialista uD83CuDFC6uD83CuDDE7uD83CuDDF4



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Para este duelo, el estratega convocó a 28 jugadores para afrontar el repechaje, y 16 de ellos juegan en clubes fuera de Bolivia, entre los cuales destacan el atacante Miguel Tercero y el defensor Marcelo Tórrez, ambos del Santos de Brasil. “Hemos estado preparando este viaje durante meses, con mucha planificación y tratando de tener todo controlado”, dijo Carlos Pino, parte del cuerpo técnico del equipo.

Cabe destacar que la delegación boliviana se instalará en Monterrey, Nuevo León, y hará sus preparaciones en el complejo La Capilla. Por otra parte, Surinam todavía no llega a tierras aztecas, pero se espera que su arribo sea esta misma semana. El objetivo de la llegada tempranera es adaptarse al clima, ajustar detalles tácticos.

Las imágenes de la llegada de uD83CuDDE7uD83CuDDF4Bolivia a Monterrey para el Repechaje Mundialista.



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Para Bolivia, este proceso representa una oportunidad de ponerle fin a una larga sequía mundialista; la última vez que estuvieron en una Copa del Mundo fue en 1994, torneo celebrado en Estados Unidos. Desde entonces no han podido destacar en la Conmebol. Mientras que Surinam igualmente quiere hacer historia en México, ya que nunca ha asistido a una Copa del Mundo, y en el país tiene la ilusión de entrar a los libros de historia y poner a soñar a toda la afición.

Fuente: Tribuna del Yaqui