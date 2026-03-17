Barcelona vs Newcastle EN VIVO; dónde VER la vuelta de los octavos de final en la Champions League

Ciudad de México.- Tras un sufrido partido de ida donde el Barcelona estuvo cerca de llevarse la victoria, la escuadra catalana volverá a saltar a la cancha del Camp Nou para intentar asestar el golpe final ante el Newcastle United. Los dirigidos por Hansi Flick estarán obligados a conseguir la victoria que les permita el acceso a seguir peleando por alcanzar el anhelado sexto título de la Champions League.

El Barcelona intentará trasladar el buen estado de forma con el que se encuentra en LaLiga, ya que actualmente se encuentra en la primera posición, superando por cuatro unidades al Real Madrid, su más cercano perseguidor. El partido más reciente para el conjunto catalán fue ante el Sevilla, a quienes golearon con marcador de cinco anotaciones por dos, asegurando su permanencia en lo más alto de la tabla.

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En contraparte, el Newcastle United se encuentra en la novena posición de la Premier League, registrando un récord balanceado de 12 triunfos y 12 descalabros, además de seis empates. Los 'Magpies' vienen de quedarse con una sorpresiva victoria ante el Chelsea, apoyados en una solitaria anotación de Anthony Gordon al minuto 18.

Así fue el partido de ida

El compromiso que abrió las eliminatorias en dicha llave fue carente de oportunidades claras de anotación, sobre todo en los primeros 45 minutos, cuando los únicos acercamientos a la última línea se daban por los errores en las respectivas líneas defensivas. No fue hasta el 86' que Harvey Barnes recibió un servicio milimétrico de Jacob Murphy y, aprovechando que estaba frente al arco, solo tuvo que empujar el balón.

Cuando parecía que los locales se llevarían el triunfo y se jugaba el último minuto agregado de la parte complementaria, Dani Olmo fue derribado dentro del área, por lo que se marcó la pena máxima. Lamine Yamal tomó el esférico y desde los 11 pasos, definió cruzado con mucha categoría para poner el agónico empate a uno por bando.

#Deportes | Lamine Yamal rescata al Barcelona con agónico empate ante el Newcastle en Champions League ???https://t.co/FTSe10WMAu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Horarios del Barcelona vs. Newcastle United

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Miércoles, 18 de marzo

Horario: 11:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One/ FOX +

Fuente: Tribuna del Yaqui