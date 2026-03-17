CR7 no estará listo para el amistoso entre México y Portugal; entrenador del Al Nassr lo confirma

Ciudad de México.- El amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal habría perdido a uno de sus mayores atractivos luego de que se confirmara que Cristiano Ronaldo no podrá completar su rehabilitación a tiempo. El encargado de revelar dicha información fue Jorge Jesús, entrenador del mítico atacante lusitano en el Al Nassr.

Cabe recordar que CR7 ha estado fuera de las canchas desde inicios de marzo cuando, en el duelo ante el Al Fayha de la Saudi Pro League, sufrió una lesión en el tendón de la corva. El club no emitió un tiempo aproximado para su regreso a la actividad, aunque fuentes cercanas al delantero aseguraron que, en el mejor de los casos, se demoraría un lapso de entre dos a cuatro semanas.

Si bien este panorama ya ponía en duda su participación en el amistoso internacional, lo que terminó por encender las alarmas de la Federación Portuguesa de Fútbol fue cuando se reveló que Ronaldo sería trasladado a España, donde llevaría una atención más personalizada. "La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos; esperamos que regrese pronto", comentó el estratega del Al Nassr.

#Deportes | Cristiano Ronaldo fue trasladado a España para su tratamiento: "Es más serio de lo que pensamos" ?uD83DuDE91uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/PxD7yyj49M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Tras varios días sin actualizaciones, fue el propio Jorge Jesús quien reveló que, de acuerdo a los últimos cálculos realizados por el club, el regreso de CR7 se prolongará más allá de la fecha FIFA. "Ronaldo debería volver tras el parón internacional; sabemos que es un gran jugador, pero estará fuera durante un tiempo".

El próximo partido para el que Cristiano Ronaldo estaría considerado es el viernes 3 de abril, cuando el Al Nassr se enfrente al Al-Najma, una de las últimas jornadas en la temporada de la Saudi Pro League. Este encuentro sería justamente una semana después de que se lleve a cabo el partido entre México y Portugal.

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Jorge Jesus a confirmé que le retour de son capitaine Cristiano Ronaldo n’interviendra qu’après la trêve internationale du mois de mars. ?uD83DuDE00 pic.twitter.com/D70PhHeGaT — ActuCR7 (@ActuCR7_) March 15, 2026

A pesar de toda esta información, se tendrá que esperar a que Roberto Martínez revele la convocatoria para el compromiso ante el combinado 'Tricolor'. De acuerdo a la información revelada por el propio ente del balompié lusitano, la lista se dará a conocer el viernes, 20 de marzo, días antes del inicio de la convocatoria para sus compromisos en la fecha FIFA.

#Deportes | ¿Con o sin Cristiano Ronaldo? (@Cristiano) Portugal da detalles sobre su convocatoria para enfrenar a México uD83DuDC40?https://t.co/N85h2uyixl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui