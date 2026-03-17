De vuelta al montículo, Shohei Ohtani reaparecerá con Dodgers en el Spring Training

Arizona, Estados Unidos.- Después de participar con el equipo de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, Shohei Ohtani está listo para realizar su primera aparición como lanzador en los entrenamientos de primavera el miércoles con los Los Angeles Dodgers contra los San Francisco Giants.

Dave Roberts, mánager de los Dodgers dijo también este martes que Ohtani será el bateador designado en el partido del viernes contra los San Diego Padres, mientras la estrella japonesa de dos vías trabaja para prepararse para el día inaugural de temporada regular el 26 de marzo.

El japonés se reincorporó a los entrenamientos

Ohtani regresó recientemente al campamento de los Dodgers en Camelback Ranch después de que el conjunto nipón fuera eliminado en los cuartos de final del Clásico a manos de Venezuela. El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanzó para Japón en el CMB, pero sí lanzó desde el montículo en las sesiones de bullpen.

Ohtani entrará en acción el miércoles

El jugador de dos vías participó en solo un juego antes de partir al Clásico, bateando de 3-1 con un sencillo en el primer partido primaveral de Los Ángeles. Debido a que se esperaba que Japón llegara hasta el final, los Dodgers no planeaban que Ohtani lanzara en un juego de la Liga del Cactus, aunque sí esperaban al menos verlo en el montículo en uno de los juegos de exhibición de la Serie Freeway de la próxima semana en el sur de California.

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"Creo que tres o cuatro entradas es justo para mañana", dijo Roberts. "Es más bien hacer lo que podamos con lo que nos queda para prepararlo para la temporada. Hizo su parte cuando estaba en el equipo de Japón y ahora lo pondremos contra una competencia real, que se refuerce y tratar de preparar todo antes de que empiece la temporada".

La estrategia busca proteger el brazo del derecho mientras recupera ritmo competitivo en el box, tras una larga rehabilitación. Roberts dijo que el plan es que Ohtani lance en un último partido de pretemporada contra Los Angeles Angels el 23 o 24 de marzo. Eso significa que probablemente el derecho no hará su primera apertura en temporada regular hasta la segunda serie del equipo contra los Cleveland Guardians.

Fuente: Tribuna del Yaqui