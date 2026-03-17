Edgar Chairez ya tiene fecha y rival para su regreso en la UFC: Va contra el top 15 del mundo

Las Vegas, Estados Unidos.- La gran oportunidad llegó para el mexicano Edgar Chairez, pues el próximo 6 de junio en el Meta APEX, de Las Vegas, hará su regreso en el mejor octágono del mundo, la UFC, y será ante el número 15 de la división mosca, Bruno Silva, en un explosivo combate a tres asaltos.

Este compromiso es sumamente importante para el de Mexicali, pues en caso de salir con la mano en alto, entraría por primera vez a las clasificaciones mundiales de su categoría. La prueba no será nada sencilla, ya que se medirá ante el brasileño que ostenta un récord de cinco victorias y cinco descalabros en la empresa.

Chairez viene de tener una auténtica guerra el pasado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, donde venció por decisión dividida al también carioca Felipe Bunes. Esta pelea significó el regreso del 'cachanilla' a la jaula, luego de casi un año de inactividad.

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Bruno Silva (#15) already got a new fight booked! The Brazilian takes on Édgar Cháirez (NR) at #UFCVegas118 on June 6th. pic.twitter.com/K5brqdEWxM — Marcel Dorff uD83CuDDF3uD83CuDDF1uD83CuDDEEuD83CuDDE9 (@BigMarcel24) March 17, 2026

Luego de la victoria, Edgar informó en sus redes sociales que sufrió de una fractura en la mano, por lo que estará fuera de actividad alrededor de tres semanas. Una vez que reciba el alta médica, el mexicano retomará los ejercicios y abrirá su campamento de preparación.

Bruno Silva viene de protagonizar un gran combate el pasado 14 de marzo en Las Vegas contra Charles Johnson. Aunque el brasileño perdió por decisión dividida, dejó grandes sensaciones arriba del octágono, por lo que Dana White decidió ponerlo al frente contra uno de los nombres de mayor ascenso de la categoría, como lo es Edgar Chairez.

El también conocido como 'Puro Chicali' compartió la noticia en sus redes sociales y aseguró que dará todo esa noche, pues entiende que es la gran oportunidad de meterse entre los mejores 15 del mundo. "Amanecimos bien felices, firmé unos años más con UFC y firmé pelea que me da oportunidad de entrar al ranking. Gracias a toda la gente que me apoya incondicionalmente", escribió.

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Cabe destacar que Edgar Chairez ya sabe lo que es enfrentar a los mejores de la división, pues las únicas derrotas que tiene dentro de la UFC son ante el actual campeón peso mosca Joshua Van y frente al contendiente mundial número uno, Tatsuro Taira. Con ambos, el azteca se fue al alargue y protagonizó una intensa guerra. Hasta el momento, son siete los peleadores nacidos en el país que están clasificados en la empresa líder de artes marciales mixtas, por lo que el próximo seis de junio, en el evento que encabezarán Belal Muhammad y Gabriel Bonfim, Chairez se puede convertir en el octavo.

Fuente: Tribuna del Yaqui