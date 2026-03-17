"El momento más doloroso de mi vida": 'Chicharito' recuerda el penal que marcó su salida de Chivas

Ciudad de México.- Javier Hernández se ha mantenido en relevancia durante los últimos meses, pero no por su nivel dentro de las canchas, sino por los polémicos videos que publica en sus redes sociales, en los que toca diferentes temas de carácter social. En este mismo tenor, el 'Chicharito' volvió a hacer uso de su cuenta de Instagram, aunque ahora fue para hablar sobre una de las peores fallas cometidas en su carrera.

El delantero mexicano subió a sus redes sociales un fragmento de un video más largo que saldrá a la luz en los próximos días, donde habla sobre el penal que erró en los cuartos de final del Apertura 2025 cuando aún jugaba para las Chivas del Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por el propio jugador, este fue uno de los momentos más duros de toda su trayectoria profesional.

"Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida", señaló el tapatío, haciendo referencia al cobro fallado desde el manchón penal en los últimos minutos del partido disputado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. A pesar de toda la presión que desató esa jugada, Hernández Barragán insistió en que el buen manejo de toda la tensión lo llevó a superarse en poco tiempo.

Así fue la falla del 'Chicharito'

Con la eliminación en juego, el silbante dictaminó un penal a favor del Guadalajara y, con varios cobradores especializados en la cancha, Javier levantó la mano para cobrar desde los 11 pasos. Con una pobre técnica, Hernández realizó el disparo, volando el balón por varios metros; tras ello, el Cruz Azul marcó un par de tantos y consiguió avanzar a semifinales, dejando a las Chivas eliminadas.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales ?https://t.co/AG1DX7bwij — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Antes de esto, el 'Chicharito' había llegado con incertidumbre sobre su continuidad con el 'Rebaño Sagrado', pero un par de semanas después de la grave falla, se terminó anunciando su salida del club que lo debutó en el profesionalismo. Su segunda etapa con Chivas estuvo marcada por más penas que éxitos, además de haberse perdido gran parte de los encuentros por las constantes lesiones musculares.

Tras tres meses como agente libre, ningún equipo ha mostrado interés por hacerse de los servicios del delantero mexicano y varios de sus excompañeros, así como leyendas del balompié nacional, le han sugerido poner fin a su carrera. Las últimas declaraciones de Javier sobre el tema fueron que estaba trabajando para estar listo por si algún club lo llamaba.

#Deportes | Entre lágrimas y fallos; Javier 'Chicharito' Hernández sella su salida de Chivas del Guadalajara ?https://t.co/K2Iji3yREE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui