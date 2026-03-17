El Sureste de la NBA está 'on-fire' y la lucha se intensifica en busca de los playoffs

Miami, Estados Unidos.- Por primera vez en más de once años, los Atlanta Hawks encadenaron una racha de 10 victorias, Orlando y Miami acaban de hilvanar siete victorias consecutivas y Charlotte apunta para estar en los playoffs por primera vez en una década. La División Sureste es... ¿Buena?

Parece que sí. O al menos, no es tan mala como la temporada pasada, cuando Hawks, Magic, Heat, Hornets y Washington Wizards sumaron juntos el peor récord de cualquier división en la historia de la NBA. Y esta ocasión, es posible que la división envíe a cuatro equipos a los playoffs por primera vez desde 2014.

Las carreras de división y los campeonatos ya no significan mucho y no lo han hecho desde hace tiempo. Pero los cuatro equipos del sureste en la pelea con aspiraciones a playoffs, todos menos Washington, parecen estar alimentándose unos a otros y lo han estado haciendo desde el parón del All-Star.

"Diría que eso probablemente es un factor", dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Todo el mundo también sabe qué hora es ahora mismo. Tienes que moverte. Tienes que hacer algo. Y lo sabíamos al salir del descanso del All-Star", añadió el entrenador.

Y parece que todos entendieron el mensaje. O casi todos, claro, ya que los Wizards parece que no tienen interés en ganar ahora mismo, como demuestra la forma en que jugaron a la defensiva o no, contra Bam Adebayo de Miami en su partido de 83 puntos la semana pasada. Hasta hoy, solo esperan que el año que viene para empezar de nuevo, con Trae Young y Anthony Davis alrededor de los cuales construir.

Atlanta es quien más encendido está

Los cinco equipos tienen un récord combinado de 40-25 desde el parón, la mejor marca de cualquier división de la NBA durante ese periodo. Atlanta tiene un balance de 11-1, Miami ha terminado 9-3, Orlando está 10-4, Charlotte está 8-5 y Washington 2-12.

Así de bien ha estado el Sureste en las últimas semanas: Atlanta estaba noveno en la Conferencia Este tras una derrota ante Miami el 20 de febrero. Los Hawks llevaban un 9-0 desde ese partido antes del lunes por la noche, y seguían siendo novenos en el Este. La victoria del lunes dejó a Atlanta empatado con Filadelfia en la octava posición; los Hawks tienen el desempate, así que si la temporada hubiera terminado ahora, serían el octavo cabeza de serie de cara al torneo de play-in.

Orlando sacó a relucir su Magia para hilvanar triunfos

Queda menos de un mes para el final de la temporada regular. La lucha entre Hawks, Heat, Magic y Hornets podría llegar hasta el último momento. El Sureste puede que no tenga un favorito legítimo y imprescindible al título en ese grupo, pero sí tiene cuatro equipos que podrían estar alcanzando su mejor momento en el momento justo.

Fuente: Tribuna del Yaqui