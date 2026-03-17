España y Argentina dejan atrás a la Finalissima 2026; anuncian nuevos amistosos para la fecha FIFA

Ciudad de México.- La Finalissima 2026 era uno de los ejercicios más importantes en los meses previos para la Copa del Mundo 2026 hasta antes de ser cancelado y las dos selecciones inmiscuidas debieron buscar un reemplazo para la fecha apartada en el calendario. A solo un par de días de que se anunció la suspensión del partido en Qatar, tanto España como Argentina anunciaron a los que serán sus nuevos rivales para la fecha FIFA de marzo.

El primero en anunciar el compromiso sustituto fue el conjunto español, quien tuvo que cambiar a Argentina para enfrentarse a Serbia; la notificación de este encuentro llegó por los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. También, se informó que el recinto que albergará este partido internacional es el Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal FC de LaLiga.

El partido contra el equipo balcánico fue pactado para llevarse a cabo el viernes, 27 de marzo, fecha que originalmente estaba 'apartada' para la Finalissima. Serbia también fue una selección que se vio afectada por la guerra en Medio Oriente, ya que estaba invitada para participar en el Qatar Football Festival, el cual se canceló por el conflicto bélico en la zona.

uD83DuDC4B ¡Nos vemos pronto, uD835uDDE9uD835uDDF6uD835uDDF9uD835uDDEE-uD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDEEuD835uDDF9!



?? El próximo uD835uDFEEuD835uDFF3 uD835uDDF1uD835uDDF2 uD835uDDFAuD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDE07uD835uDDFC, España visitará La Cerámica para enfrentarse a Serbia en un encuentro amistoso.



uD83DuDD17 Todos los detalles: https://t.co/stoLv3n7f0#VamosEspaña pic.twitter.com/s5XOAwFYSr — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 16, 2026

Argentina también tendrá actividad en marzo

Para aprovechar la última ventana internacional antes del arranque de la justa mundialista, la 'Albiceleste' ya tiene programado al que será su rival. Argentina eligió a Guatemala para tener un duelo en la próxima fecha FIFA. Dicho encuentro fue programado para el martes 31 de marzo.

La AFA anunció que el partido contra el combinado chapín se llevará a cabo en territorio argentino, aunque en los próximos días se revelará la sede, potencialmente el Estadio Alberto J. Armando ('La Bombonera') de Buenos Aires, Argentina. "En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio".

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! uD83CuDDE6uD83CuDDF7



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala uD83CuDDECuD83CuDDF9



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Cabe recordar que la Finalissima 2026 estaba programada para llevarse a cabo el viernes 27 de febrero en el Estadio Lusail de Qatar. Luego de varias semanas en negociaciones para cambiar de sede, la UEFA determinó que el partido sería cancelado al no poder llegar a un acuerdo común con las partes involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui