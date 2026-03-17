Estados Unidos vs Venezuela EN VIVO; dónde VER la FINAL del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Miami, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha demostrado estar a la altura de cualquier competencia internacional en las diferentes disciplinas deportivas y, luego de dos intensas semanas de actividades, es momento de conocer al nuevo monarca. La rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela abarca distintos conceptos, aunque ahora ese antagonismo se llevará al 'diamante' del loanDepot Park, donde se disputará la final del WBC.

El primer clasificado fue el conjunto estadounidense, que solo ha perdido un encuentro a lo largo del torneo y clasificó a las rondas de eliminación directa como segundo del Grupo B, por lo que en cuartos le tocó medirse contra Canadá. La primera ronda de 'matar o morir' la sorteó con facilidad, pero en semifinales tuvo su verdadera prueba de fuego.

Para continuar en su camino por el título, la novena de las barras y las estrellas se enfrentó a República Dominicana, duelo que reunía a los dos favoritos para llevarse el campeonato. Con sendos cuadrangulares de Gunnar Henderson y Roman Anthony, Estados Unidos logró eliminar al conjunto quisqueyano y así avanzar a su tercera final consecutiva.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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En el lado contrario de la llave, Venezuela también clasificó en segundo lugar del grupo, por detrás de R. D. y, por consiguiente, se tuvo que medir contra Japón en los cuartos de final. Un estacazo de Wilyer Abreu en el cierre del séptimo rollo le dio la vuelta al marcador para concretar la sorpresiva eliminación.

Ya en la antesala de la final, la única novena latinoamericana sobreviviente en el torneo se enfrentó a Italia, que fue el considerado equipo revelación del Clásico Mundial 2026. Empleando el 'beisbol chico', Venezuela se impuso al conjunto 'Azzurra' con marcador de cuatro anotaciones por dos y avanzó a la primera final en su historia.

The moment Team Venezuela clinched its first trip to the #WorldBaseballClassic Final uD83DuDE24uD83DuDE24 pic.twitter.com/uxrxxMXex2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Para el duelo que definirá el monarca, Estados Unidos tendrá en la loma a Nolan McLean y Venezuela a Eduardo Rodríguez; ambos lanzadores no han tenido suerte en sus apariciones anteriores, por lo que el encuentro podría caer en terreno de los relevistas desde las primeras entradas.

Horarios de Estados Unidos vs. Venezuela

Estadio: loanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Fecha: Martes, 17 de marzo

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/ FOX/ TUDN/ VIX Premium/ Disney+

Team Venezuela vs. Team USA



The conclusion to an unforgettable tournament is tonight uD83CuDF0E



Watch the #WorldBaseballClassic Final at 8 pm ET on @MLBONFOX and @FOXDeportes. pic.twitter.com/8d31XkQsn0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui