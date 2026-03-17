Fernando Alonso se suma a las críticas en la nueva era de la F1: "Campeonato mundial de baterías"

Ciudad de México.- La Fórmula 1 se encuentra atravesando una etapa de crisis y adaptación a los nuevos monoplazas, regulados por el reglamento de la FIA, los cuales dependen en un 50 por ciento de la potencia generada por el motor eléctrico. Esto le ha traído una serie de críticas de varios protagonistas en la categoría; uno de los más recientes fue Fernando Alonso, quien catalogó la temporada como un campeonato mundial de categorías.

Las duras palabras del español no llegan solas, sino que se suman a una larga lista de pilotos detractores hacia la nueva era de la F1, entre los que resaltan Sergio Pérez, el actual campeón, Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen. Uno de los más constantes en hacerlo es el conductor de Red Bull, quien incluso se ha atrevido a comparar los monoplazas con los usados en categorías inferiores como la F2 y la Fórmula E.

#Deportes | Max Verstappen muestra inconformidad por los nuevos monoplazas de la F1: "No es muy divertido" uD83CuDFCE?uD83DuDE15https://t.co/39RtEOlL05 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

Alonso ha tenido que lidiar con un inicio complicado con la escudería Aston Martin, quienes han presentado múltiples fallas en la unidad de potencia suministrada por Honda, perdiéndose la primera carrera del año. Durante el GP de China, el español resaltó el potencial que el monoplaza tiene en las arrancadas, pero sienten que pierden terreno cuando llega la gestión de la batería.

Las arrancadas son divertidas; parece que el coche arranca realmente bien. En la primera vuelta es cierto que todos tenemos el mismo nivel de batería: lleno. Pero luego entramos en este campeonato mundial de baterías y, en ese aspecto, no somos tan buenos como los demás".

Fernando terminó por abandonar la prueba en el Circuito Internacional de Shanghái luego de que las fuertes vibraciones del motor dañaran las baterías, al igual que el agresivo movimiento causó que perdiera la sensibilidad en los pies y manos. Inclusive, las onboards del AMR26 mostraron que el español tenía que soltar el volante durante las rectas de la pista para intentar mitigar los síntomas de las vibraciones.

Fernando Alonso was spotted taking both hands off the wheel during the Chinese GP due to the vibrations in the car uD83DuDE2C pic.twitter.com/QbTNb3uXxN — The Race (@wearetherace) March 15, 2026

Pese a ello, el asturiano se mostró optimista y confía en que Honda pueda traer un par de mejoras para el Gran Premio de Japón, el cual se disputará en dos semanas. "Necesitamos darle más tiempo a Honda para que comprenda las vibraciones y de dónde provienen".

uD83DuDDE3? Fernando Alonso: "¿Los planes? Pregunta al equipo, yo prepararé Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan deberes"#ChinaDAZNF1 uD83CuDDE8uD83CuDDF3 pic.twitter.com/FG5NEJPpzy — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui