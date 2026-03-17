Figura del beisbol del Caribe es nombrado el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial

Miami, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol llegó a su fin con el histórico triunfo de Venezuela ante Estados Unidos 3-2. Este resultado le dio a los de Sudamérica su primera corona del importante torneo y, aunque la clave del éxito fue la unión colectiva, un jugador logró robarse los reflectores.

Se trata de Maikel García, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso del certamen. El premio fue más que merecido, pues García bateó para .385, donde conectó un jonrón y remolcó siete carreras, además de que dijo presente al impulsar la primera carrera del juego en la final con un elevado de sacrificio ante el abridor estadounidense Nolan McLean.

Cabe destacar que el pelotero de la Liga Venezolana de Beisbol también conectó un hit clave en el decisivo rally de tres carreras en el séptimo inning de la semifinal ante Italia, firmando con esto una actuación que quedará marcada por siempre en el corazón de los aficionados.

En el lugar de donde vengo, nacemos con esa característica, la de competir todos los días sin importar dónde juegues o qué estés jugando. Me encanta enfrentar a los mejores rivales", fueron las palabras del flamante Jugador Más Valioso, antes del choque ante Estados Unidos.

"LA PRÓXIMA VEZ QUE HAGAN UN RAKING DEL CLÁSICO MUNDIAL VENEZUELA TIENE QUE ESTAR EN EL NÚMERO UNO" uD83DuDD25uD83CuDDFBuD83CuDDEA?



- MAIKEL GARCIA, tras ser nombrado MVP del #WorldBaseballClassic #AlSonDeLaLVBP uD83CuDF0E?

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Con esta presentación se espera que el jugador de 26 años de edad tenga su oportunidad titular en la MLB, específicamente con los Kansas City Royals, equipo que cuenta con sus servicios y que además invitó para formar parte de su roster para la siguiente temporada del Big Show.

Por otra parte, también uno de los candidatos para quedarse con el reconocimiento al mejor individualmente fue Daniel Palencia, quien tuvo una actuación sencillamente increíble en el Clásico Mundial este año. En cinco presentaciones, el lanzador no permitió hits en cinco entradas sin carreras y ponchó a nueve de los 17 peloteros que enfrentó. Solo dos corredores llegaron a base por una base por bolas y otro más por pelotazo.

Maikel Garcia is your 2026 World Baseball Classic MVP! uD83CuDFC6uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/17kusfRdby — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 18, 2026

Sin duda, cada pelotero fue importante en este logro, hasta Wilyer Abreu con sus dramáticos jonrones, los batazos decisivos de Suárez o la apertura clave de Eduardo Rodríguez en la final del Clásico Mundial; todos esos aciertos se conjugaron para darle a los de la vinotinto la corona.

Fuente: Tribuna del Yaqui