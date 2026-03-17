Good Bye Arizona: El proyecto de Tucson Baseball Team llega a su fin: Navojoa es un opción real

Tucson, Arizona.- Lo que parecía una apuesta interesante, soñadora y ambiciosa, terminó en nada, pues la ilusión de la familia Cuevas de llevar el beisbol profesional de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) al estado de Arizona en Estados Unidos llegó a su fin.

Este martes 17 de marzo, el propietario del Tucson Baseball Team, Víctor Cuevas Jr., confirmó para el NEWS 4 TUCSON KVOA que no seguirán más en Arizona y la franquicia regresará a territorio mexicano para la siguiente campaña del beisbol invernal.

Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos de Pima County, Visit Tucson y la Southern Arizona Sports, Tourism, & Film Authority durante todo este proyecto. Todos estábamos deseando hacer historia juntos aquí en el condado de PIMA. Aunque este capítulo llega a su fin, nos vamos con nada más que agradecimiento para los aficionados y patrocinadores que creyeron en el equipo y lo apoyaron", declaró Cuevas.

#Deportes | Victor Cuevas Jr., propietario del Tucson Baseball Team, confirmó para el NEWS 4 TUCSON KVOA que no seguirán más en Arizona y la franquicia regresará a territorio mexicano para la siguiente temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) uD83CuDF35 ? pic.twitter.com/uKsSEalPDR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

En entrevista para TRIBUNA, la directiva del club confirmó que la decisión de despedirse de tierras norteamericanas se debe a problemas con el visado, ya que todavía no había una fecha concreta de cuándo se resolverían sus trámites migratorios; por lo tanto, tomaron la decisión de que el equipo regrese a México.

Cabe destacar que el conjunto de Tucson ocupó el lugar de los Mayos de Navojoa en la edición anterior, pero por problemas de VISA, la escuadra no jugó ni un solo compromiso en el Kino Sports Complex, inmueble que se perfilaba como su nuevo hogar.

Regresar a México, una realidad

Será en los próximos días, a más tardar el 25 de marzo, en la primera asamblea de la LAMP, cuando se presente a la nueva plaza del equipo. Aunque diferentes medios han asegurado que La Paz, Baja California y San Luis Río Colorado son una opción para la familia Cuevas, la propia directiva informó que, por cuestiones de reglamentos y estatutos de la MLB, esas ciudades están descartadas por el aforo de sus estadios.

TUCSON NO VERÁ BEISBOL ESTE AÑO



Aunque al inicio se anunció que, por problemas en la gestión de visas de trabajo, el Tucson Baseball Team disputaría fuera del Kino Veterans Memorial Stadium sus primeras series como local de la temporada de la @Liga_Arco, la realidad es que lo… pic.twitter.com/3NtpdiBfDy — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 2, 2025

Navojoa sigue siendo la carta más fuerte para la familia Cuevas, pero el estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría requiere de una fuerte inversión para su remodelación. Inclusive el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció hace semanas que se destinarán recursos para la mejora de dicho inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui