Irán podría jugar los PARTIDOS del Mundial 2026 en México; inicia pláticas con la FIFA

Teherán, Irán.- A menos de tres meses del arranque oficial de la Copa del Mundo 2026, una decisión inesperada podría cambiar la logística del torneo en México. La Selección de futbol de Irán, la cual había informado su baja del evento, ya negocia con la FIFA para mover sus partidos fuera de Estados Unidos (EU), esto en medio de tensiones políticas que ponen en duda la seguridad de sus jugadores.

Irán plantea jugar sus partidos en México

La Federación Iraní de Futbol, encabezada por Mehdi Taj, confirmó este lunes que ya inició conversaciones con la FIFA para trasladar la sede de sus partidos del Mundial 2026 a territorio mexicano. El planteamiento surge tras declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, quien, según la postura iraní, no puede garantizar la seguridad del equipo. Ante este escenario, la federación dejó claro que no viajarán a ese país si no existen condiciones seguras.

Irán podría jugar en México el Mundial 2026 por temas de seguridad. Foto: Twitter

A través de la Embajada de Irán en México, se informó que la solicitud ya está sobre la mesa y contempla disputar los encuentros en ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México (CDMX).

La petición de Irán no es un hecho aislado. Ocurre en medio de un entorno internacional complejo, donde los conflictos en Medio Oriente (protagonizados por EU, Israel e Irán) han comenzado a impactar incluso en eventos deportivos globales. De acuerdo con la agencia estatal iraní, el Gobierno formalizó la solicitud ante la FIFA el lunes 16 de marzo de 2026, argumentando que la seguridad de los futbolistas y la viabilidad de la competencia deben estar garantizadas.

Por su parte, la representante de México ante el Mundial, Gabriela Cuevas, aclaró que hasta ahora no existe una comunicación oficial directa sobre este posible cambio. Explicó que no hay ningún documento ni llamada formal que confirme la reubicación de la selección iraní. Sin embargo, señaló que la situación será analizada en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días o semanas.

También reiteró que México mantiene apertura y disposición en el marco de la organización del torneo, siempre bajo las decisiones que tome la FIFA.

#Mundo | Guerra en Medio Oriente: Israel reporta MUERTE de Alí Larijani, figura clave del poder en Irán uD83CuDF0E??https://t.co/tPecw3Ag4M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Los partidos de Irán siguen programados en EU

Tras el sorteo del Mundial 2026, la selección de Irán tiene programados sus partidos de fase de grupos en EU, principalmente en California y Washington.

El calendario actual incluye tres encuentros clave: el debut ante Nueva Zelanda el 15 de junio en el SoFi Stadium, el segundo partido frente a Bélgica el 21 de junio en el mismo recinto, y el cierre de fase contra Egipto el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Fuente: Tribuna del Yaqui