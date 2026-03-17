Los Dolphins continúan con la 'limpia' en su plantilla; envía a Jaylen Waddle a los Broncos

Denver, Estados Unidos.- Los Dolphis van en serio con la reestructuración de su plantilla, y los Broncos sacaron provecho de ello; después de anunciarse este martes que Denver adquirió a estelar receptor Jaylen Waddle en un espectacular traspaso que envía tres selecciones del draft a Miami, incluyendo una primera ronda.

Los Dolphins recibirán la selección número 30 en el draft de la NFL del próximo mes, junto con selecciones en la tercera y cuarta ronda. A cambio, Denver se quedará con el elegido de cuarta ronda (número 111 global) de Miami junto con Waddle.

Breaking: The Dolphins are trading WR Jaylen Waddle and a 2026 4th-round pick to the Broncos, sources told @AdamSchefter.



Denver will send this year's 1st-round pick as well as its late 3rd and 4th-round picks to Miami. pic.twitter.com/2hFlTQ5Csb — ESPN (@espn) March 17, 2026

Los Dolphins en plena reconstrucción ya habían liberado al receptor cinco veces All-Pro, Tyreek Hill y al quarterback Tua Tagovailoa. También despidieron al entrenador Mike McDaniel tras un 7-10 la temporada pasada y contrataron a Jeff Hafley para sustituirlo. Miami invirtió 45 millones de dólares garantizados en Malik Willis para reemplazar a Tagovailoa.

En esta temporada baja, los Broncos fueron el único equipo que no firmó a un agente libre por retener a sus propios jugadores antes de cerrar este acuerdo. Con su llegada, Waddle le da a Bo Nix otro jugador principal junto con Courtland Sutton, reforzando una ofensiva aérea que terminó undécima en la NFL la temporada pasada.

Waddle caerá de maravilla para Nix y los Broncos

Los Broncos fueron el primer cabeza de serie de la AFC la temporada pasada, pero perdieron contra New England en el partido por el campeonato de la AFC sin su quarterback Nix, quien se rompió el tobillo en un partido contra Buffalo en la ronda divisional.

El receptor espera recuperar su forma en Denver

Waddle, de 27 años fue elegido en primera ronda en 2021 y tuvo tres temporadas consecutivas con más de mil yardas recibidas al inicio de su carrera, pero no ha alcanzado ese total desde 2023. Ha promediado 81 recepciones, 1,098 yardas recibidas y seis touchdowns a lo largo de sus cinco años de carrera.

Tuvo un récord personal de 104 recepciones como novato y superó las 1,356 yardas por recepción en la campaña 2022, cuando lideró la NFL con 18.1 yardas por recepción. En total, Waddle tiene 373 recepciones para 5,039 yardas y 26 touchdowns en su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui