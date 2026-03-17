Los Timberwolves sufrirán la baja de Edwards en plena lucha por un lugar en los playoffs

Minneápolis, Estados Unidos.- Los Timberwolves se encuentran en plena lucha por un boleto a los playoffs en la Conferencia Oeste, pero Minnesota tendrá que continuar esa carrera sin su estelar jugador Anthony Edwards, quien se perderá los próximos partidos por una inflamación en la rodilla derecha.

Este martes, previo a su duelo ante los Phoenix Suns, los Timberwolves anunciaron que su jugador All-Star sería reevaluado en una o dos semanas, tras una resonancia magnética a la que se sometió el base de sexto año. Eso significa que Edwards se perderá al menos cuatro partidos, con los Timberwolves jugando cuatro veces en un periodo de seis días. Una ausencia de dos semanas le costaría siete partidos.

Anthony Edwards will be re-evaluated in 1 to 2 weeks due to right knee inflammation, the team announced. pic.twitter.com/YfJHEEKhl5 — Yahoo Sports (@YahooSports) March 17, 2026

De esta manera, Edwards terminará la temporada con un mínimo personal en partidos jugados, habiendo perdido ya cuatro encuentros por una distensión en el isquiotibial derecho y un total de seis encuentros en tres periodos diferentes debido a una lesión persistente en el pie derecho.

Edwards estará ausente por varios encuentros

Edwards, que jugó 79 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores, promedia un récord personal de 29,5 puntos por partido. Minnesota llegaba el martes empatado en la quinta posición del Oeste con los Denver Nuggets, dos partidos por delante de los Suns para el corte y así evitar el torneo de play-in.

Antetokounmpo, indispuesto

En Milwaukee, los Bucks anunciaron que Giannis Antetokounmpo no estará disponible para el partido contra Cleveland este martes por la noche tras haber salido en una victoria sobre Indiana dos días antes. El equipo dijo que el dos veces MVP tenía una rodilla izquierda hiperextendida y un hematoma óseo. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, declinó especular sobre cuánto tiempo podría perder Antetokounmpo.

Giannis también está batallando con las lesiones

"La buena noticia es que la imagen era realmente buena", dijo Rivers durante su disponibilidad previa al partido. "No hay daños, nada. Solo buenas noticias. Pero no sé la siguiente parte", dijo Rivers sobre el griego que no jugó en el último cuarto de la victoria del domingo por 134-123 sobre los Pacers tras caer mal al matar al final del tercer periodo. Antetokounmpo minimizó la lesión tras el partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui