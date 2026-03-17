Los Yankees ya tienen fecha para la primera apertura de Gerrit Cole en el Spring Training

Florida, Estados Unidos.- Los New York Yankees recibieron una excelente noticia este martes en su campo de entrenamientos en Tampa, mientras se preparan para el arranque de la campaña 2026 de MLB, al anunciarse que su estelar lanzador Gerrit Cole está listo para debutar en la pretemporada, en el último paso en la recuperación tras la cirugía de codo Tommy John.

El diestro tiene previsto lanzar una entrada como abridor el miércoles en un partido de exhibición contra los Boston Red Sox en el Steinbrenner Field. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2023 lanzó en dos partidos de entrenamiento de primavera el año pasado antes de la cirugía que le dejó fuera toda la temporada 2025.

Gerrit Cole is scheduled to start and throw an inning against the Red Sox tomorrow



This will be Cole's first start since having Tommy John surgery, per @Joelsherman1 pic.twitter.com/fYweMauuXO — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 17, 2026

"Definitivamente es emocionante", dijo el mánager Aaron Boone el martes. "Obviamente, creo que todos están emocionados de lo bien que se ve. El hecho de que ahora esté jugando solo indica dónde está y lo bien que le va", añadió el timonel neoyorquino.

El diestro está listo para su primera apertura

Cole lanzó una sesión de bullpen de 35 lanzamientos el jueves y ha alcanzado 97.5 millas por hora con su recta, además de realizar lanzamientos rompientes de velocidad. Cole lanzó su primera sesión de bullpen en el entrenamiento de primavera el 13 de febrero y una semana después se enfrentó a bateadores por primera vez desde la cirugía.

Cole avanza en su recuperación

Los Yankees no sabían, cuando informaron a Florida, si Cole aparecería en algún partido. Boone reiteró el plan de los Yankees de que el jugador de 35 años debutara en la temporada a finales de mayo o principios de junio. La última aparición oficial de Cole fue en el quinto partido de la Serie Mundial de 2024.

El serpentinero espera estar listo en un par de meses

"No quiero necesariamente que la gente piense que estamos acelerando esto ni nada por el estilo", dijo Boone. "No es así. Es que está listo para esto, ha tenido vidas (práctica de bateo), así que (será) bueno verle ahí para una entrada abriendo un partido y ver a nuestro as ahí fuera".

Cole se perdió el inicio de la temporada 2024 por problemas en el codo y estuvo limitado a 17 aperturas tras haber sido titular en al menos 30 y ganar al menos 13 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores con los Yankees.

Fuente: Tribuna del Yaqui