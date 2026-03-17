¡Marruecos es campeón! Despojan a Senegal del título en la Copa Africana de Naciones 2026

Ciudad de México.- A pesar de que han transcurrido dos meses desde que se disputó la final, la Copa Africana de Naciones 2026 acaba de conocer a su nuevo campeón. La organización de la CAF emitió un sorpresivo comunicado en el cual informaron que Senegal había sido descalificado y, por consiguiente, Marruecos era nombrado como el monarca del certamen.

La final se llevó a cabo el 18 de enero y estuvo llena de polémicas por distintos incidentes, sobre todo en el tiempo extra por el factor arbitral. En el agregado de la segunda mitad, a Senegal le fue anulada una anotación por una falta previa y luego, el silbante central marcó un penal a favor del conjunto marroquí, lo cual causó que los senegaleses abandonaran el campo, aunque después se continuó con el compromiso.

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Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg — UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026

En el arranque de la prórroga, Pape Gueye asestó la única anotación de la jornada con la que Senegal había conseguido apenas su segundo campeonato en la Copa Africana de Naciones. Ahora, 58 días después, trascendió que lo acontecido en ese polémico duelo fue revertido por una protesta del conjunto marroquí.

De acuerdo a lo revelado en las redes oficiales de la Copa Africana de Naciones, la escuadra senegalesa fue descalificada por el hecho de haber abandonado la cancha. La organización de la CAF sustentó su decisión en el artículo 84 del reglamento, cambiando el resultado inicial a un tres por cero a favor de Marruecos.

La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones".

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

A pesar de ello, las repercusiones del resultado adverso se sintieron para Marruecos hace varias semanas, cuando el entrenador, Mohamed Ouahbi, presentara su renuncia, dejando a los 'Leones del Atlas', sin estratega a tres meses para que de inicio la Copa del Mundo 2026. Ahora, queda esperar si habrá algún tipo de apelación por parte de la Federación Senegalesa de Futbol o si esta decisión será tomada como definitiva.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDE6 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



CAF statement tonight. ??uD83CuDDF2uD83CuDDE6 pic.twitter.com/T27V28QDes — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui