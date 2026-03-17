PSG toma venganza; golea al Chelsea y lo elimina en octavos de final de Champions League

Ciudad de México.- ¡Dulce venganza! El Paris Saint-Germain pudo cobrarse la derrota sufrida en la final del Mundial de Clubes 2025, pues logró eliminar al Chelsea en los octavos de final de la Champions League. La escuadra parisina volvió a mostrar su contundencia con una victoria clara para continuar firme en su camino hacia el título del certamen europeo.

Los dirigidos por Luis Enrique saltaron a la cancha de Stamford Bridge con el respaldo del cinco por dos conseguido en el partido de ida, por lo que la presión recaía en el Chelsea, obligado a buscar la remontada. Sin embargo, fue el PSG quien impuso condiciones desde el inicio y en los primeros minutos inauguró el marcador, lo que prácticamente sentenció el rumbo del encuentro.

Cuando corría el 6', la defensiva local cometió un error tras un despeje largo de Matvéi Safónov. Sarr leyó mal la jugada y, al intentar controlar el balón, lo dejó servido para que Khvicha Kvaratskhelia se plantara mano a mano ante Robert Sánchez, arquero del Chelsea, quien poco pudo hacer para evitar el uno por cero.

¡Kvhichaaaaa!



Kvaratskhelia aprovechó un OSOTE de Sarr para marcar el primero.@christianelguea



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La anotación fue un balde de agua fría para los locales, que no solo vieron esfumarse sus aspiraciones de avanzar de ronda, sino que también se desordenaron en defensa y el segundo tanto visitante no tardó en llegar. Apenas ocho minutos después, Hakimi desbordó por derecha y mandó un centro para Bradley Barcola, quien desde los linderos del área sacó un potente disparo para ampliar la ventaja.

¡QUÉ GOLAZO DE BARCOLA PARA SENTENCIAR LA LLAVE! @christianelguea



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La recta final de la primera mitad tuvo mayor iniciativa del Chelsea, siendo la más clara al 35', cuando Joao Pedro probó con un disparo de media distancia, pero el arquero del PSG logró mantener el cero. En respuesta, Barcola estuvo cerca del doblete, aunque Sánchez reaccionó a tiempo para evitar una goleada temprana.

El Paris Saint-Germain mantuvo el control en la segunda mitad y siguió generando peligro hasta que al minuto 62 concretó una gran jugada colectiva que terminó con la anotación de Senny Mayulu. La afición del Chelsea comenzó a abandonar las gradas antes del silbatazo final, reflejo del descontento por el contundente global de ocho por dos con el que el PSG selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui