Rayos de Hermosillo vs Astros de Jalisco; dónde VER la Liga de Mexicana de Basquetbol Cibacopa 2026

Hermosillo, Sonora.- Una de las series más atractivas de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa se celebrará en los próximos días, cuando Rayos de Hermosillo reciban a Astros de Jalisco en un choque de calidad sobre la duela. El conjunto sonorense buscará hacerse fuerte en casa ante el vigente campeón del circuito, en una confrontación clave para las aspiraciones de ambos.

La quinteta sonorense no tuvo el arranque que se esperaba, aunque conforme avanzan los compromisos en el calendario, ha ido encontrando la regularidad en sus actuaciones. Actualmente se encuentran en el séptimo puesto de la tabla con un balanceado récord de seis triunfos y el mismo número de derrotas, quedando empatado en porcentaje de victorias con los Pioneros de Los Mochis.

Rayos arrastra una racha de dos triunfos consecutivos, siendo estos sus dos compromisos en casa ante Halcones de Obregón, a quienes superaron por las mínimas diferencias en el marcador. El 'Clásico Sonorense' se caracterizó por la intensidad sobre la duela de la Arena Sonora, con Romeao Ferguson como el MVP de la serie con 43 unidades encestadas, además de nueve rebotes y cinco asistencias.

Por su lado, los Astros de Jalisco arribarán a tierras sonorenses como el líder de la competencia, pues se encuentran en lo más alto del apretado standing con un paso perfecto de seis victorias en el mismo número de compromisos. La quinteta tapatía tiene la mitad de los compromisos que el resto de competidores, pues se encontraba disputando el Basketball Champions League Americas, donde fue eliminada en los cuartos de final ante el Flamengo.

Es por su participación en el certamen continental que sus compromisos más recientes en el Cibacopa 2026 fueron los días 2 y 3 de marzo, cuando recibieron a Ostioneros de Guaymas. La quinteta sonorense hizo frente al poderío de los Astros, ante quienes terminaron sucumbiendo con marcadores de 90-80 y 96-88 en el segundo duelo.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Astros de Jalisco

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1 - miércoles, 18 de marzo / juego 2 - jueves, 19 de marzo

Horario: 21:15 horas ambos juegos (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui