Real Madrid vuelve a imponerse al Manchester City y avanza a cuartos de final en Champions

Ciudad de México.- El Real Madrid pudo repetir la dosis ante el Manchester City para concretar su eliminación en los octavos de final de la Champions League. El apretado duelo en el Etihad Stadium finalizó a favor del cuadro español con marcador de dos anotaciones por una, lo cual garantizó que el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa siguiera su camino hacia el título.

El partido comenzó en tierra de nadie, ya que ambas escuadras lucían incómodas y no lograban imponer su dominio; en los primeros 15 minutos, escasearon las oportunidades de peligro pro los dos bandos, hasta que el Real Madrid decidió romper la última línea en una jugada que terminó por definir el rumbo de la eliminatoria.

Vinicius Junior atacó por izquierda y, luego de un recorte, metió un disparo al segundo palo y luego el mismo definió al mismo poste, aunque su disparo fue sacado por un defensor de los 'Citizens'. La jugada fue revisada por una mano de Bernardo Silva, la cual terminó con su expulsión por roja directa y el penal que inauguró la cuenta para el equipo blanco.

Ya con la superioridad numérica y una lapidaria ventaja en el marcador global, el Real Madrid tomó una postura mucho más relajada, mientras que el Manchester City se lanzó al ataque, ya sin nada que perder. Unos minutos antes del descanso, Erling Haaland se aprovechó de una jugada accidentada con varios rebotes para descontar y empatar en el parcial.

A pesar del empate, el Real Madrid se dio el lujo de sustituir a Thibaut Courtois, luego de que este sintiera molestias musculares y, por precaución, decidieron darle descanso. La parte complementaria siguió con la misma tónica, ya que la escuadra española le otorgó el balón a sus rivales para que intentaran la remontada, aunque en ciertas ocasiones lanzaban contraataques para liquidar el encuentro.

En los minutos finales, Vinicius Junior marcó su doblete, aunque la jugada fue anulada por una milimétrica posición adelantada; en el agregado llegó otra diana, la cual fue irreversible y selló el marcador global final en cinco anotaciones por una. A pesar de la cómoda victoria por parte del Real Madrid, no todas son buenas victorias, pues por la disposición de las llaves, tendrá que enfrentarse al Bayern Múnich en los octavos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui