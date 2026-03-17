Se acaba el sueño del Bodø/Glimt; es goleado por el Sporting Lisboa y cae eliminado en Champions

Ciudad de México.- El sorprendente Bodø/Glimt puso fin a su participación en la temporada 2025-2026 de la Champions League tras ser goleado por el Sporting de Lisboa. El conjunto portugués firmó una auténtica remontada tras la desventaja en el marcador global, aunque para ello tuvo que recurrir a los tiempos extra, donde Maximiliano Araújo se erigió como uno de los grandes héroes de la noche.

El modesto club noruego había ganado el partido de ida con un contundente tres por cero, resultado que lo colocaba con medio pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, pese al amplio margen en el global, el cuadro lusitano hizo valer su localía y protagonizó una actuación memorable en el Estadio José Alvalade.

Desde los primeros minutos, el Bodø/Glimt se vio superado por el intenso despliegue ofensivo del Sporting de Lisboa, que, aunque generó varias ocasiones de peligro, no logró abrir el marcador sino hasta pasada la media hora con el tanto de Gonçalo Inácio. La mínima diferencia se mantuvo hasta el descanso, dejando a los locales obligados a redoblar esfuerzos para completar la hazaña.

?? Os Leões recolhem ao balneário na frente do marcador uD83EuDD81 ACREDITA, SPORTING! ??



?? Gonçalo Inácio

uD83DuDFE2 1-0 uD83DuDFE1 // #SCPBOD #UCL pic.twitter.com/JkDXFNQNpo — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

Para la segunda mitad, el guion no cambió: el Sporting insistió al frente, pero careció de contundencia en el último toque, hasta que al 61', Pedro Gonçalves encendió la ilusión con el segundo tanto. Cuando parecía que el tiempo se agotaba, Luis Javier Suárez apareció desde los 11 pasos para igualar el global y mandar el duelo a tiempos extra.

Ya en la prórroga, el Sporting, motivado por su afición, necesitó apenas unos minutos para inclinar la balanza con un zurdazo al ángulo de Maximiliano Araújo; el exjugador de la Liga MX firmó el gol de la remontada. La goleada se selló en el 120+1 con el quinto tanto, obra de Rafael Nel, garantizando así el paso del club lusitano a la siguiente fase del torneo.

GOL DE MAXI ARAUJO



El ex de Puebla y Toluca anota por Champions League con Sporting Lisboa para estar eliminando al Bodo.



DE LIGA MX PARA EL MUNDO. uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83CuDF0Epic.twitter.com/nrjYVzpIQO — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 17, 2026

Con este resultado, el conjunto portugués se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Champions League, donde espera rival del cruce entre Arsenal y Bayer Leverkusen. La ida de esta fase se disputará los días 7 y 8 de abril, mientras que la vuelta está programada para el 14 y 15 del mismo mes.

HISTORY MAKERS uD83DuDCAB pic.twitter.com/cbKhnOvWTZ — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui