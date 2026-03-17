Se acaban las opciones para Irán en el Mundial 2026; FIFA descarta cambiar sus partidos a México

Ciudad de México.- A menos de tres meses para que arranque la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026, el torneo podría sufrir modificaciones en su calendario y selecciones participantes, luego de que Irán pusiera en duda su asistencia. La selección asiática habría intentado cambiar sus partidos para disputarlos en México, lo cual, en primera instancia, habría sido rechazado categóricamente por la FIFA.

Las especulaciones comenzaron a partir del 11 de marzo, cuando el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, confesó que veía inviable disputar sus compromisos programados para la justa en territorio estadounidense. "No tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera". Esto se debe al conflicto armado en Medio Oriente y a las tensiones sociopolíticas que se han intensificado en el último mes.

A partir de ello, se comenzó a gestionar una posible modificación al calendario, intentando que Irán pudiera disputar sus partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano. Esto incluso fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum: "Se está viendo y en su momento lo informaríamos", aseguró la mandataria en una de sus conferencias matutinas.

FIFA descarta cambio de planes

De acuerdo con información del portal The Athletic, la Federación Internacional de Futbol Asociación no tiene intención alguna de modificar el calendario ni las sedes ya designadas desde hace varios meses. "La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025".

A pesar de ello, la FIFA no contempla la exclusión del conjunto iraní de la justa internacional, pues hasta el momento del comunicado con el medio estadounidense no habían recibido una notificación oficial por parte de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán. "La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembros participantes, incluida la de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Update: FIFA indicated in a statement to The Athletic it has no intention of changing the schedule.



A FIFA spokesperson said: “FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is… https://t.co/VsjcUydPEU pic.twitter.com/hlpSKxELOA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 17, 2026

En caso de que la FIFA no acceda al cambio de sede y, por su parte, Irán cancele su participación, el organismo internacional tendría la autoridad de designar a la selección que tomaría el cupo disponible, siendo Irak la que se perfila como favorita por su posición en el ranking.

#Deportes | Irán podría jugar los PARTIDOS del Mundial 2026 en México; inicia pláticas con la FIFA ?uD83DuDEABhttps://t.co/3bWXI7elBk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui