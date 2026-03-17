Se viene otra guerra mexicana: Jaime Munguía retará al campeón mundial Armando Reséndiz

Las Vegas, Estados Unidos.- Cuando dos mexicanos suben al ring, es garantía absoluta y este próximo 2 de mayo eso se espera en Las Vegas, ya que el excampeón mundial Jaime Munguía desafiará al actual monarca de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Armando Reséndiz.

La pelea formará parte de la velada que encabezarán Gilberto 'Zurdo' Ramírez frente al invicto mexicoamericano David Benavidez, en un duelo que pinta también para ser memorable y donde estarán en juego los dos cintos mundiales que ostenta el de Sinaloa en la división de los cruceros.

Fue el periodista de ESPN, Salvador Rodríguez, quien comentó que Jermall Charlo ha quedado fuera del combate titular frente al 'Toro' Reséndiz por el cinturón supermediano de la AMB, por lo que entró a la conversación el noqueador de Tijuana, Jaime Munguía.

uD83DuDEA8 Jermall Charlo will NOT be facing WBA super middleweight champion Armando Resendiz, as he is now unavailable.



Resendiz is now in the process of finalizing a deal to face Jaime Munguia on the David Benavidez vs Zurdo Ramirez undercard on May 2nd.



Via (@ringmagazine… https://t.co/DYgkIEef5T pic.twitter.com/gCgqkEj8Al — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 18, 2026

Con esta nueva noticia, Jaime, quien ya fue exmonarca de peso superwelter, tendrá la gran oportunidad de sumar una nueva corona, esta vez en una categoría superior. Cabe destacar que en ese mismo peso, el fronterizo enfrentó a 'Canelo' Álvarez y se quedó corto en su objetivo de levantar el oro.

Este duelo también representa el regreso al ring de Jaime Munguía, después de recibir una sanción por sustancias prohibidas, en la pelea que protagonizó en mayo pasado frente a Bruno Surace en Arabia Saudita. Mientras que el de Nayarit se convirtió en campeón mundial, luego de superar por decisión dividida a Caleb Plant, ese mismo mes, por lo que la primera defensa de su título será ante uno de los pugilistas más populares del país.

La velada de este próximo 2 de mayo pinta para ser histórica, ya que con Saúl Álvarez muy cerca del retiro, tanto Munguía como 'El Toro' se perfilan como los mexicanos que podrían adueñarse de la fecha más importante del calendario boxístico en Estados Unidos.

Armando Resendiz vs Jaime Munguia is reportedly in negotiations as a potential fight for Resendiz's WBA super-middleweight world title. pic.twitter.com/IeFC527pfz — Ring Magazine (@ringmagazine) January 8, 2026

Se espera que sea en los próximos días cuando se anuncie el resto de la cartelera que se vivirá en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada, y que organiza principalmente el excampeón mundial de boxeo Óscar de la Hoya y su casa promotora Golden Boy Promotions.

Fuente: Tribuna del Yaqui