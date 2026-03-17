Venezuela entra a los libros de historia: Derrota a Estados Unidos y es el rey del Clásico Mundial de Beisbol

Miami, Estados Unidos.- Venezuela está de fiesta; por primera vez en su historia levanta el título del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y lo hizo derrotando este martes 17 de marzo en un memorable encuentro a uno de los favoritos del certamen, como lo era Estados Unidos, 3-2.

El paso de los de la vinotino fue arrasador en el torneo más importante del rey de los deportes, ya que en la ronda de los cuartos de final también dejaron fuera a Japón, que buscaba el bicampeonato. Por otra parte, a pesar de contar con uno de los mejores rosters, para Estados Unidos es la segunda final que pierde de manera consecutiva; en el 2023 cayeron por el mismo marcador ante los nipones.

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Acciones

Fue en la tercera cuando el pueblo venezolano empezó a soñar; Maikel García rompió el cero en la pizarra con un elevado de sacrificio para el 1-0. En la quinta, la ilusión creció con un metrallazo al jardín central de Wilyer Abreu. Además de poner el 2-0, el jonrón también representó el cierre de actividad para el inicialista estadounidense Nolan McLean, que trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro imparables y le hicieron par de rayitas.

Mientras que del otro lado, el pitcher abridor de Venezuela, Eduardo Rodríguez, firmó una salida de ensueño, ya que en cuatro entradas y un tercio de labor apagó por completo una de las ofensivas más explosivas del torneo, al no tolerar carrera y recibir solamente un imparable.

El relevo de los sudamericanos se mantendría a la altura para la quinta, sexta y séptima entrada, pero justamente cuando faltaban cuatro outs para la victoria, el 'monstruo' despertaría. Con dos fuera, Bobby Witt Jr. negociaría pasaporte ante los lanzamientos de Andrés Machado; posteriormente, uno de los cañoneros más respetados de toda la MLB, la figura de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper, conectaría sólido cuadrangular por todo el jardín central, para así igualar la pizarra.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Pero el gusto les duró poco al conjunto de las 'Barras y las Estrellas', ya que la historia se pintaría de ‘vinotinto’; Eugenio Suárez con doblete remolcaría, mandaría a Javier Sanoja la caja registradora para anotar y con esto firmar una noche que vivirá por siempre en el corazón de millones de venezolanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui