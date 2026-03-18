Alejandra Valencia encabeza a la Selección Mexicana que estará en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Puebla, México. – Si hay un deporte que ha llenado de gloria a México en los últimos años, ese es el tiro con arco, y este año pinta para ser nuevamente prometedor, pues la delegación ya ha definido a los arqueros que participarán en la próxima Copa Mundial que se pondrá en marcha del 7 al 12 de abril en Puebla.

Como era de esperarse, la dos veces medallista olímpica, la sonorense Alejandra Valencia, encabeza al importante selectivo nacional rumbo al primer evento de carácter internacional de este año, rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En total serán 16 atletas los que se ganaron su lugar en el representativo estelar que buscará mantener a México como potencia en este deporte. Cabe destacar que las acciones están divididas por categorías: recurvo femenil, recurvo varonil, compuesto femenil y compuesto varonil.

Conoce a los 16 integrantes que representarán a México en la Copa del Mundo Puebla 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFF9



Toda la información uD83DuDC47uD83CuDFFBhttps://t.co/PRuhf4GsqF pic.twitter.com/TtdRY0iNA3 — CONADE (@conadeoficial) March 18, 2026

Además de la hermosillense Alejandra Valencia, quien es la carta más importante de la nación en los últimos años en esta disciplina, la lista también la conforman las medallistas olímpicas Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, además del medallista mundial, Matías Grande.

Por otra parte, Maya Andrea Becerra, que es la número uno del mundo en su rama, se perfila para volver a conquistar el metal dorado y poco a poco construir su camino para Los Ángeles 2028. Mientras que otro de los nombres a seguir en compuesto es Dafne Quintero.

Previo a la Copa del Mundo, el conjunto nacional competirá en The Vegas Shoot, del 27 al 29 de marzo, certamen que igualmente reunirá a los mejores de sus disciplinas y que servirá como calentamiento para llegar en óptimas condiciones a Puebla el próximo 7 de abril.

En el @SomosCNAR, el gobernador de Puebla, @armentapuebla_, y nuestro director general, @Rommel_Pacheco, presentan la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, prestigiosa justa que reunirá más de 400 atletas de casi 30 países y será la 1ra. etapa del serial de @worldarchery. pic.twitter.com/3ooDfn4SeW — CONADE (@conadeoficial) March 2, 2026

Integrantes

Recurvo femenino

Alejandra Valencia – 595 puntos

Ángela Ruiz – 499 puntos

Ana Vázquez – 492 puntos

Rebeca Márquez – 240 puntos

Recurvo varonil

Matías Grande – 549 puntos

Francisco Padilla – 492 puntos

Juan Téllez – 424 puntos

Tadeo Rodríguez – 368 puntos

Compuesto femenil

Maya Becerra – 739 puntos

Dafne Quintero – 636 puntos

Adriana Castillo – 587 puntos

Ana Hernández – 510 puntos

Compuesto varonil

Sebastián García – 700 puntos

Rodrigo González – 644 puntos

Máximo Méndez – 572 puntos

Juan Del Río – 499 puntos

Fuente: Tribuna del Yaqui