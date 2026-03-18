Alejandra Valencia encabeza a la Selección Mexicana que estará en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Puebla, México. – Si hay un deporte que ha llenado de gloria a México en los últimos años, ese es el tiro con arco, y este año pinta para ser nuevamente prometedor, pues la delegación ya ha definido a los arqueros que participarán en la próxima Copa Mundial que se pondrá en marcha del 7 al 12 de abril en Puebla.
Como era de esperarse, la dos veces medallista olímpica, la sonorense Alejandra Valencia, encabeza al importante selectivo nacional rumbo al primer evento de carácter internacional de este año, rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En total serán 16 atletas los que se ganaron su lugar en el representativo estelar que buscará mantener a México como potencia en este deporte. Cabe destacar que las acciones están divididas por categorías: recurvo femenil, recurvo varonil, compuesto femenil y compuesto varonil.
Además de la hermosillense Alejandra Valencia, quien es la carta más importante de la nación en los últimos años en esta disciplina, la lista también la conforman las medallistas olímpicas Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, además del medallista mundial, Matías Grande.
Por otra parte, Maya Andrea Becerra, que es la número uno del mundo en su rama, se perfila para volver a conquistar el metal dorado y poco a poco construir su camino para Los Ángeles 2028. Mientras que otro de los nombres a seguir en compuesto es Dafne Quintero.
Previo a la Copa del Mundo, el conjunto nacional competirá en The Vegas Shoot, del 27 al 29 de marzo, certamen que igualmente reunirá a los mejores de sus disciplinas y que servirá como calentamiento para llegar en óptimas condiciones a Puebla el próximo 7 de abril.
Integrantes
Recurvo femenino
- Alejandra Valencia – 595 puntos
- Ángela Ruiz – 499 puntos
- Ana Vázquez – 492 puntos
- Rebeca Márquez – 240 puntos
Recurvo varonil
- Matías Grande – 549 puntos
- Francisco Padilla – 492 puntos
- Juan Téllez – 424 puntos
- Tadeo Rodríguez – 368 puntos
Compuesto femenil
- Maya Becerra – 739 puntos
- Dafne Quintero – 636 puntos
- Adriana Castillo – 587 puntos
- Ana Hernández – 510 puntos
Compuesto varonil
- Sebastián García – 700 puntos
- Rodrigo González – 644 puntos
- Máximo Méndez – 572 puntos
- Juan Del Río – 499 puntos
Fuente: Tribuna del Yaqui