América podría perder a su entrenador; equipo del Brasileirao muestra interés por André Jardine

Ciudad de México.- André Jardine está atravesando su peor momento desde que arribó a las Águilas del América hace un par de años, lo cual podría ser determinante para que ponga fin a su aventura con el conjunto de Coapa y la Liga MX. De acuerdo con la información revelada por un portal especializado, un club histórico del Brasileirao se puso en contacto con el entorno del estratega para conocer su actualidad contractual en México.

Tras haber dominado el balompié durante varios torneos, el América se encuentra totalmente fuera de ritmo, siendo una de las mayores decepciones después de las 11 jornadas disputadas en el Clausura 2026. Más allá de los resultados adversos en el torneo, las Águilas han tenido un estilo de juego insípido, además de que las lesiones han vuelto a ser factor para mermar su rendimiento en las últimas semanas.

#Deportes | Luis Ángel Malagón fue operado por su lesión en el tendón de Aquiles ¿Cuánto tiempo estará fuera???uD83EuDE7Chttps://t.co/ZGrbioat2M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Según el portal ESPN Brasil, hace un par de días, los directivos del Cruzeiro comenzaron a realizar un sondeo en el entorno de Jardine, para conocer cuál es su estatus actual con las Águilas. La escuadra de Belo Horizonte está en búsqueda de un nuevo estratega luego del cese de Tite tras un desastroso empate a tres anotaciones ante el Vasco da Gama.

La respuesta inicial fue no

En dicha información, se añade que inicialmente recibieron una respuesta negativa por parte de André Jardine, quien agradeció el interés mostrado hacia él, pero señaló que en la actualidad sus esfuerzos son mejorar el nivel del conjunto de Coapa. A pesar de ello, dejó la puerta entreabierta, pues considera que, en caso de no conseguir el título de la Concacaf Champions Cup, sus días como americanista estarían contados.

Cruzeiro sondou a situação de André Jardine, do América, do México.



A resposta foi de que, no momento, é impossível abrir negociações, já que o clube disputa a Copa dos Campeões da Concacaf.



Caso a equipe seja eliminada, o treinador brasileiro pode passar a considerar uma saída… pic.twitter.com/9jc7GB1Jf2 — Clubismo Lúcido (@ClubismoLucido) March 18, 2026

Las Águilas se encuentran en los octavos de final ante el Philadelphia Union, a quienes ganaron el partido de ida y ahora deberán aguantar la ventaja en el marcador global durante el compromiso de vuelta. El concretar la eliminación no les aclara el panorama rumbo al título, ya que potencialmente, su siguiente rival en la Concachampions será Lionel Messi y el Inter de Miami.

La escuadra 'azulcrema' saltará a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes este miércoles, 18 de marzo, a las 19:00 horas (horario CDMX) para intentar clasificarse a los cuartos de final. En caso de que queden eliminados, la historia de André Jardine, la misma que comenzó a mediados del 2023, podría llegar a su final definitivo.

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! uD83EuDD85uD83DuDCA5 pic.twitter.com/peg9aMxNwf — Club América (@ClubAmerica) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui