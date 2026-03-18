Antonio Mohamed coloca al Toluca como el equipo más grande de la Liga MX: "El mejor del país"

Ciudad de México.- Desde hace décadas, en la Liga MX hay un debate para determinar cuál es el equipo más relevante en la historia y cada cierto tiempo, un club se va sumando a la discusión. En la actualidad, los Diablos del Toluca son quienes disputan sentarse al lado del América, Chivas del Guadalajara, Pumas y Cruz Azul, aunque de acuerdo con lo afirmado por Antonio Mohamed, es el conjunto mexiquense quien vive el mejor momento de todo el país.

El Toluca está en el mejor momento desde que se fundó el equipo, ya que ha sido el campeón de los últimos dos torneos del balompié mexicano, además de que logró quedarse con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup. El único cetro que se le ha resistido a los Diablos en los últimos meses es la Concachampions y, justamente en la previa para disputar su boleto a los cuartos de final de dicho torneo, el 'Turco' aseguró que son el rival a vencer para todos.

En conferencia de prensa, Mohamed señaló que la enriquecida plantilla con la que cuenta es la que le ha permitido ser el mejor equipo de toda la Liga MX y que tanto él como su cuerpo técnico solo se encargan de pulir los últimos detalles. "Nosotros damos indicaciones, herramientas, pero el talento, la jerarquía y la humildad son de los jugadores".

Ellos han llevado a Toluca a ser el mejor del país hoy. Nosotros acompañamos, damos tranquilidad para que desarrollen su talento. Eso se transforma en confianza y, bien manejada, es un arma letal".

Sobre los cuestionamientos acerca del momento de incertidumbre que han atravesado en las últimas semanas, el 'Turco' responsabilizó a las múltiples lesiones que han mermado su rendimiento, aunque enfatizó que poco a poco sus estrellas han podido reincorporarse. "Creo que estamos bien, estamos equilibrados, sabiendo que tenemos margen de mejora".

Antonio Mohamed espera tener plantel completo pronto.



“Estamos bien, sabiendo que tenemos margen de mejora. No hemos podido tener plantel completo nunca; vuelven Nico, Helinho y Alexis y se nos van Marcel y Pável, y también está Simón para volver". pic.twitter.com/aiYkiBWgic — PressPort (@PressPortmx) March 18, 2026

Los Diablos del Toluca intentarán revertir la desventaja en el marcador global ante el San Diego FC, intentando hacer valer la localía en el 'Infierno'. El partido de vuelta en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf será a las 21:00 horas (horario CDMX) de este miércoles, 18 de marzo, en el Estadio Nemesio Diez.

De ROJO a la escuela o a la oficina y en la noche al estadio uD83DuDC79uD83DuDD25



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Fuente: Tribuna del Yaqui