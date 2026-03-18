Atlético de Madrid resiste; cae ante el Tottenham pero avanza a cuartos de final en Champions League

Ciudad de México.- El Atlético de Madrid saltó a la cancha del Hotspur Stadium, casa del Tottenham, con la clara misión de aguantar la diferencia en el marcador global para poder avanzar de ronda en la Champions League, lo cual terminaron por lograr. Aunque cayeron en el duelo de ida, la diferencia en la pizarra total brindó el acceso para que la escuadra colchonera se clasificara a los cuartos de final.

Respaldados por el tres a cero contundente en el partido de ida, los comandados por Diego Simeone se dieron el lujo de tener un arranque complicado, en el cual accedieron a ceder el control total del encuentro para el Tottenham. Los locales dominaron la primera parte del compromiso y en la media hora de juego, Randal Kolo Muani anotó el primero de la tarde para darle vida a los Spurs.

La mínima diferencia prevaleció hasta que los equipos se marcharon a los vestidores, aunque después del descanso, el Atlético de Madrid encontró la oportunidad perfecta para apretar el acelerador y sellar su boleto a la siguiente ronda desde temprano. Apenas dos minutos de la parte complementaria bastaron para que Julián Álvarez moviera las redes tras definir de media vuelta.

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Julián Alvarez anota el empate para los Colchoneros y tienen pie y medio en Cuartos de FInal #ChampionsLeague pic.twitter.com/7mRAVJ9FuK — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

Dicha jugada causó mucha controversia, ya que el conjunto inglés alegaba que se debía invalidar por una falta previa, por lo que fue revisada en el VAR, aunque se determinó que la anotación era legal. El Tottenham tenía la remontada hacia arriba, por lo que la respuesta inmediata fue necesaria y al minuto 52, ya lo ganaban de nueva cuenta con la anotación de Xavi Simons.

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Los Spurs se aferran a la vida. uD83DuDD25#ChampionsLeague pic.twitter.com/XWA6VP5hSl — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

De regreso con la ventaja a su favor, la escuadra inglesa no bajó las revoluciones y siguió generando oportunidades de peligro, siendo ahí cuando Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, se convirtió en una pieza clave. En un contraataque al 75', el 'Atleti' tomó mal parado a la defensiva rival y, por segunda ocasión en la jornada, lograba igualar los cartones con el tanto de David Hancko.

Ya en el agregado de la parte complementaria, Simons firmó su doblete desde los 11 pasos y puso el tres por dos en el partido del día, aunque el marcador global de siete anotaciones por cinco favoreció a la escuadra española. Ahora, el Atlético de Madrid disputará los cuartos de final de la Champions League, donde ya lo esperaba el Barcelona tras haber eliminado al Newcastle United.

EL ATLÉTICO DE MADRID ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS uD83DuDD34? pic.twitter.com/MnzZJRdM8d — Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui