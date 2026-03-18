Barcelona da contundente goleada al Newcastle y clasifica a cuartos de final en la Champions League

Ciudad de México.- El Barcelona pudo dejar atrás el agonizante empate que tuvo en la ida ante el Newcastle United y, con una contundente goleada, lograron avanzar a los cuartos de final en la Champions League 2026. El conjunto catalán tuvo entre sus jugadores más destacados a Raphinha y Robert Lewandowski, responsables de cuatro de las siete anotaciones logradas.

A pesar de la diferencia abrupta con la que finalizó el encuentro, la primera mitad fue muy disputada entre las dos escuadras; el Barcelona logró inaugurar el marcador en apenas seis minutos con el primer tanto de Raphinha. El conjunto inglés volvió a igualar los cartones antes del minuto 15, aunque la respuesta de los locales solo demoró tres minutos en llegar.

Tras ello, fue el Newcastle United quien lucía mejor en la cancha del Camp Nou y, antes de la media hora, lograron volver a igualar los cartones con el doblete de Anthony Elanga. Todo parecía indicar que el empate a dos tantos prevalecería hasta la parte complementaria, pero en el agregado de la primera mitad, un penal bien ejecutado por Lamine Yamal abrió la puerta para que la escuadra catalana tomara la ventaja, misma que no hizo más que incrementar.

uD83EuDDEA No encontrarás mejor química que la que tiene Newcastle en la #ChampionsLeague.



ELANGA ya lo empató en el Camp Nou. uD83DuDD15 pic.twitter.com/Jn4xxka9W5 — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron una segunda mitad agresiva y para el 51', cayó el quinto tanto del día con una jugada vertical que terminó con una definición de Fermín López, quien venció en un mano a mano a Pope. La fiesta de anotaciones continuó a los cuatro minutos cuando Robert Lewandowski, sin importar la reciente fractura sufrida en el rostro, anotó el quinto de cabeza.

uD83CuDDF5uD83CuDDF1uD83DuDC95 Con el sello de la casa, Robert Lewandowski remata a segundo poste y pone el 5-2 del Barca.#ChampionsLeague pic.twitter.com/2yj0COiYAV — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

A estas alturas del compromiso, el conjunto de la Premier League estaba totalmente roto en la última línea, lo cual fue aprovechado por Lewandowski; el atacante polaco recibió un pase filtrado y con una certera definición cruzada se trajo el sexto. La goleada histórica la completó Raphinha, quien aprovechó un error defensivo para cerrar la cuota de anotaciones en la jornada.

Un marcador global de ocho anotaciones por dos disipó cualquier duda que había sobre la escuadra española y la puso entre las serias candidatas para llevarse el título de la Champions League. Ya instalados en cuartos de final, el Barcelona espera la definición de su siguiente rival, el cual saldrá de entre el Atlético de Madrid y el Tottenham.

Fuente: Tribuna del Yaqui