Barcelona enciende las alarmas; clasifica en Champions League pero pierde a Joan García

Ciudad de México.- El Barcelona logró clasificarse a los cuartos de final en la Champions League luego de superar al Newcastle United, aunque justamente ante el equipo inglés perdieron a uno de sus mejores jugadores. Joan García no pudo completar el encuentro por un problema muscular, por lo que podría causar baja del equipo catalán por un par de semanas.

Al haber empatado en el compromiso de ida, Hansi Flick no se pudo guardar nada para el cierre de la eliminatoria y envió a sus mejores 11 jugadores a la cancha del Camp Nou, lo cual le terminó resultando. Tras una primera mitad apretada, el Barcelona resolvió el partido de vuelta, el cual terminaron ganando con marcador de siete anotaciones por dos, con Raphinha y Robert Lewandowski como los principales aportadores a la pizarra.

#Deportes | Barcelona da contundente goleada al Newcastle y clasifica a cuartos de final en la Champions League???https://t.co/MwkjaU81Ep — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Justamente cuando la eliminatoria ya estaba resuelta y faltaban pocos minutos para jugar, fue cuando su arquero titular resultó lesionado. Tras un disparo de media distancia, García se recostó para atrapar el balón, pero al apoyar su peso en la pierna izquierda, sintió un fuerte dolor en la pantorrilla izquierda, el cual apenas le permitió despejar el esférico para luego recostarse en el césped.

De inmediato, sus compañeros del equipo se acercaron para asistirlo y, aunque el árbitro demoró varios segundos en detener las acciones para permitir el ingreso de las asistencias, el cuerpo médico del Barcelona terminó ingresando para confirmar el peor de los escenarios. Joan García terminó siendo sustituido al 83' por Wojciech Szczesny.

En la entrevista posterior del encuentro, Flick declaró que en primera instancia no parecía algo serio, pero que debían esperar a las pruebas más específicas para determinar la gravedad de las mismas. Fuentes cercanas al Barcelona han asegurado de manera extraoficial que Joan Garcia presentó una microrrotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda.

El tiempo de recuperación aproximado sería de dos a tres semanas, lo que haría que solo se perdiera un partido en LaLiga, apoyado por el parón internacional debido a la fecha FIFA de marzo. Las estimaciones iniciales indican que el Barça recuperará a su cancerbero titular los primeros días de abril, antes de que dispute la ida en los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

See you in the quarterfinals. pic.twitter.com/cSzINwdsiM — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui