Brown y Tatum lideran a los Celtics a obtener una fácil victoria sobre los Warriors

Boston, Estados Unidos.- Jaylen Brown sigue afianzándose como uno de los jugadores claves en el accionar de Boston y este miércoles, anotó 23 de sus 32 puntos en la primera mitad para que los Celtics se impusieran por 120-99 a los Golden State Warriors.

Brown anotó dos tiros libres que pusieron a los Celtics arriba 52-34 con 4:41 restantes en el segundo cuarto y con ello superó a Jo Jo White y Dave Cowens para ascender al décimo puesto en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la franquicia.

Taking his place among the greats ??



Congrats, JB uD83DuDC4F pic.twitter.com/wgsC7TNd3v — Boston Celtics (@celtics) March 19, 2026

Jayson Tatum añadió un doble-doble de 24 puntos y 10 rebotes para los Celtics, que han ganado tres partidos seguidos. Fue la quinta vez que Tatum anota al menos 20 puntos en los seis partidos que ha jugado desde su debut en la temporada tras una operación de tendón de Aquiles. También supuso su tercer doble-doble.

Common JB 30 ball uD83DuDE42??? pic.twitter.com/mzQ9pb3C30 — Boston Celtics (@celtics) March 19, 2026

Después de remar contra corriente todo el encuentro, Golden State redujo una desventaja de 21 puntos en el tercer cuarto a 11 al inicio del último cuarto, pero Boston respondió con un parcial de 17-6 para volver a poner la ventaja a 22 puntos con poco más de cinco minutos por jugar.

Brown se queda con un rebote ante los Warriors

Gary Payton II y Pat Spencer sumaron 14 puntos cada uno para liderar a los Warriors, que han perdido seis de siete partidos. Tienen un balance de 6-13 desde que el base estrella Stephen Curry estuvo fuera por una lesión en la rodilla derecha. Draymond Green y Gui Santos anotaron 13 cada uno.

Porzingis enfrentó a su exequipo

Kristaps Porzingis, que jugó por primera vez en el TD Garden desde que ganó un campeonato con Boston para cerrar la temporada 2023-24, terminó con 11 puntos y cinco rebotes. Porzingis fue traspasado por Atlanta a los Warriors el mes pasado y debutó con Golden State contra los Celtics en San Francisco el 19 de febrero. Pero este fue su primer partido en Boston desde que los Celtics lo traspasaron a los Hawks en julio de 2025.

Favorito de la afición durante sus dos temporadas con los Celtics, Porzingis recibió una ovación de pie cuando se proyectó un vídeo homenaje en el jumbotron entre el primer y segundo cuarto. Varios de sus compañeros de los Warriors se unieron a los aplausos mientras Porzingis correspondía.

Fuente: Tribuna del Yaqui