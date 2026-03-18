'Checo' Pérez compara los nuevos monoplazas de Fórmula 1 con un videojuego: "No sé que ha pasado"

Ciudad de México.- Tras dos fechas en el calendario 2026 de la Fórmula 1, distintos pilotos han salido a expresar su descontento con los nuevos monoplazas de la categoría, siendo Sergio Pérez uno de los más constantes. En plena carrera, el mexicano comparó la dinámica de los autos usados en la F1 con los que se empleaban en el popular videojuego Mario Kart.

Dicho comparativo se dio en el Gran Premio de China, donde Pérez Mendoza cruzó la meta en el lugar 15, siendo el último piloto que pudo completar la prueba en el Circuito Internacional de Shanghái luego de siete abandonos. La carrera del jalisciense se vio marcada desde la misma primera vuelta, cuando tuvo un contacto con su compañero de Cadillac por lo que hizo un trompo, dañó sus neumáticos y tuvo que cambiar su estrategia por el resto de la jornada.

#Deportes | Sergio Pérez (@SChecoPerez) choca con @ValtteriBottas y finaliza último en el Gran Premio de China 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/gWiTMd9GXH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Fue precisamente durante este GP que Pérez Mendoza captó la atención de todos los medios, pero no por un movimiento en la pista, sino que fue con un team radio. Al intentar realizar un adelantamiento, 'Checo' perdió potencia en su monoplaza y fue ahí cuando hizo la comparativa con Mario Kart. "Necesito un hongo ahora. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado".

Checo about Formula Mario Kart:u2070u2070“I need a mushroom now. I had a mushroom, but then it disappeared. I don’t know what happened.” uD83DuDE02pic.twitter.com/2fjAcNr5W1 — MV33RacinguD83CuDFCE (@MV33Racing) March 15, 2026

Este comentario por parte del tapatío no fue el primero haciendo referencia a la comparación con los videojuegos, pues unos días antes de que iniciara la prueba en China, había evidenciado las similitudes con el nuevo sistema eléctrico de los monoplazas. "Solo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Sí, al estilo Mario Kart".

Las declaraciones de Sergio Pérez se unen a las de otros pilotos que han cuestionado las nuevas normativas de la FIA, como Charles Leclerc quien también hizo referencia en el citado videojuego y tras ello, la escudería Ferrari le jugó una broma. poniendo una captura del mítico juego en la pantalla del volante del SF-26.

Ahora, todos los proveedores de las unidades de potencias tendrán un fin de semana libre para intentar aplicar mejoras a los motores y mejorar su rendimiento antes de que los monoplazas vuelvan a salir a pista. La temporada 2026 de la F1 se reiniciará el sábado, 28 de marzo cuando se dispute el Gran Premio de Japón en el histórico Circuito de Suzuka.

Fuente: Tribuna del Yaqui