Crece la leyenda; el astro argentino Lionel Messi marca su gol 900 como profesional

Fort Lauderdale, Estados Unidos.- La leyenda de Lionel Messi dentro de las canchas alcanzó un nuevo hit este miércoles, cuando el astro argentino alcanzó la marca de los 900 goles en su carrera, al conseguir el primer tanto de su equipo, Inter de Miami ante el Nashville en duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El tanto de Messi llegó a los 7 minutos, tras un pase desde la banda izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y entre las piernas de los defensores remató al arco rival. Con este tanto, el Inter Miami tomó ventaja en la eliminatoria después del empate 0-0 en la ida.

MESSI'S 900TH GOAL OF HIS CAREER uD83DuDC10



(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/F8ejTYn1n6 — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026

El reinante MVP de la MLS, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del Mundial, se une al portugués Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores masculino con más de 900 goles, al menos, según los conteos oficiales. A Ronaldo le llevó unos 100 partidos más alcanzar el hito de los que Messi necesitaba; CR7 tenía 39 años cuando llegó a 900 goles en septiembre de 2024, mientras que Messi no cumplirá 39 hasta junio.

El argentino marcó con un potente disparo de zurda

El otro que presumía tener más de mil goles era la leyenda brasileña Pelé, aunque su total 'oficial' se acerca más a los 800. Diferentes fuentes, contando distintos partidos, listan los totales de goles de Pelé que van desde unos 650 en partidos de liga hasta cerca de 1,300 en todos los encuentros, algunos contra competidores de bajo nivel.

uD83DuDEA8 Lionel Messi Becomes the Fastest & Youngest player ever in Football History to Score 900 Goals. uD83EuDD2FuD83DuDC10 pic.twitter.com/bwU4IzbTGo — MessiXtra (@MessiXtraHQ) March 18, 2026

Esta nueva marca se suma a innumerables otros premios y logros a lo largo de la carrera de Messi, incluyendo ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga, seis nominaciones al mejor jugador de La Liga, tres premios al Mejor Jugador Masculino de la FIFA, tres premios al Jugador Masculino del Año de la UEFA, dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA y nada menos que 15 selecciones como mejor jugador argentino en un año determinado.

Más de la mitad de los goles de Messi llegaron con el Barcelona, lugar donde jugó durante casi dos décadas. Se unió al Inter Miami en 2023, estuvo bajo contrato hasta el final de la temporada pasada originalmente y ahora tiene un nuevo contrato que se extiende hasta 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui