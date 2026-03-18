Efraín Juárez es multado por su polémica celebración tras el empate entre Pumas y Cruz Azul

Ciudad de México.- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer una multa sin precedentes contra un entrenador de la Liga MX, siendo Efraín Juárez el afectado. El estratega deberá cubrir un monto de 352 mil pesos, esto luego de su polémico festejo tras el empate entre Pumas y Cruz Azul.

Universitarios y cementeros protagonizaron uno de los duelos más vibrantes en la jornada 11 del Clausura 2026, ya que enfrentaba a dos de los equipos que se pelean las primeras posiciones en la tabla. Fue el Cruz Azul quien se adelantó en el marcador por partida doble, tras las anotaciones de Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez en los primeros 45 minutos.

Pumas replanteó su parado táctico en la parte complementaria y al 51', Juninho Vieira recortó la diferencia en el marcador parcial para que luego, con un gol en propia puerta de Willer Ditta, se concretara el empate a dos anotaciones. Los universitarios estuvieron cerca de quedarse con el triunfo, a pesar de tener un jugador menos en la cancha luego de la expulsión de Nathan Silva.

#Deportes | Cruz Azul y Pumas reparten puntos con electrizante duelo en la jornada 11 del Clausura 2026 ?https://t.co/AI2FzAC7pe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Este despliegue ofensivo por parte de la escuadra local causó el furor de su entrenador, que al momento de abandonar la cancha del Ciudad Universitaria hizo una serie de polémicos gestos contra la afición del Cruz Azul que estaba presente en el recinto. "Aquí hay huev...", gritaba el entrenador mientras realizaba un festejo airado.

Este momento quedó captado por las cámaras y, luego de viralizarse, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que sería investigado con la resolución ya mencionada. "Efraín Juárez fue sancionado con 3 mil UMAS, equivalente a 352 mil pesos, por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF por violar el Código de Ética con sus festejos del pasado sábado", fue lo establecido por el órgano rector.

ESPN confirmó que tanto Efraín Juárez como la directiva de Pumas ya fueron notificados, aunque no ha habido una postura oficial por ninguna de las dos partes relacionadas. A pesar de ello, cabe recalcar que el estratega no fue suspendido, por lo que podrá estar presente en el banquillo para la jornada 12 del Clausura 2026 cuando el cuadro universitario se mida ante Águilas del América.

¡Lo castigaron! uD83DuDCB0uD83DuDC40



Efraín Juárez será multado con poco más de 350 mil pesos tras sus actitudes después del empate entre Pumas y Cruz Azul. pic.twitter.com/HgjP9Ng1So — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui