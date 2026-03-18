Lista la selección sonorense de boxeo para participar en la Olimpiada Regional: Van por el pase al Nacional

Chihuahua, Chihuahua. - Con la maleta llena de ilusiones, la selección Sonora de Boxeo se declara lista para intentar robarse una vez más los reflectores en el importante certamen de la Olimpiada Regional, que es el último filtro para llegar a los Juegos Nacionales de la Conade.

35 pugilistas de diferentes ciudades del estado son los que buscarán subir al podio y llenarse de gloria. Además de los protagonistas, también entrenadores y representantes de las ligas de boxeo amateur del estado hicieron el viaje a Chihuahua, ciudad que albergará el torneo este 19, 20 y 21 de marzo.

Esperanza de medallas

Aunque cada uno de los jóvenes que ganaron el Estal tiene altas posibilidades de conquistar el Regional, entre el representativo se encuentran nombres ya conocidos que cuentan con experiencia nacional e internacional. Gabriela Hernández y Alejandro Cerecer levantan la mano por Cajeme.

Listos los cajemenses

En el caso del 'Bartolito', es medallista de los Juegos Conade y se proyecta como una de las figuras más importantes de Sonora. Mientras que Laura Gabriela Aldaba Tobaldo fue una de las revelaciones del 2025, al colgarse la medalla de plata en la primera Copa América de boxeo, e igualmente se llevó el metal argento en el torneo internacional Boxam de España. Por lo que parte como favorita en la categoría de 60 kilogramos del regional.

Mientras que los hermosillenses Isaac Caballero y Marco Castañeda también se perfilan para asegurar su boleto a la siguiente ronda. En el caso de Castañeda, es un dos veces medallista de los Juegos Nacionales, mientras que Isaac Caballero llega en gran momento, tras ser entrenado por el histórico Alfredo Caballero.

Por otra parte, pugilistas de Caborca, Agua Prieta, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Magdalena, entre otras ciudades de Sonora, igualmente están listos para subir al ring y este jueves comenzar su aventura en la Olimpiada Regional 2026.

Los participantes ya viajaron a Chihuahua

Campeones estatales por ciudad

Hermosillo: 15

Cajeme: 7

Nogales: 4

Agua Prieta: 2

San Luis Río Colorado: 1

Etchojoa: 1

Navojoa: 1

Magdalena: 1

Puerto Peñasco: 1

Nacozari: 1

Caborca: 1

Fuente: Tribuna del Yaqui