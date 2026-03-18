Listos los cuartos de final en la Champions League; así quedó el camino rumbo a Budapest 2026

Ciudad de México.- La Champions League ya avanzó una ronda más para conocer al que será el monarca europeo del 2026, pues han finalizado todos los cruces de la primera ronda de eliminación directa. Después de ocho electrizantes encuentros, ya se tienen a los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final para continuar su camino hacia Budapest, donde se disputará la nueva final.

Además de buscarse un puesto en la siguiente ronda, los octavos de final tuvieron un ingrediente extra, pues tres de los duelos eran enfrentamientos directos entre la Premier League y LaLiga, resultando los equipos españoles quienes tuvieron un dominio total. Los tres representantes del circuito ibérico pudieron clasificarse a la siguiente fase, dejando en claro el buen momento que atraviesa el futbol español.

Estos equipos avanzaron a cuartos de final de la Champions League

Sporting Lisboa : El conjunto lusitano fue el primero que consiguió instalarse en la siguiente fase, luego de tener una histórica remontada ante el Bodo Glimt

: El conjunto lusitano fue el primero que consiguió instalarse en la siguiente fase, luego de tener una histórica remontada ante el Real Madrid : Sin exigirse demasiado, la escuadra blanca venció por partida doble al Manchester City , que no tuvo capacidad de respuesta y cayó eliminado

: Sin exigirse demasiado, la escuadra blanca venció por partida doble al , que no tuvo capacidad de respuesta y cayó eliminado Paris Saint-Germain : Los dirigidos por Luis Enrique pudieron cobrarse una cuenta pendiente que había ante el Chelsea , quien cayó eliminado y puso fin a su participación en la Champions

: Los dirigidos por Luis Enrique pudieron cobrarse una cuenta pendiente que había ante el , quien cayó eliminado y puso fin a su participación en la Champions Arsenal : A pesar de no haber aprovechado el primer encuentro, los 'Gunners' terminaron doblegando al Bayern Leverkusen

: A pesar de no haber aprovechado el primer encuentro, los 'Gunners' terminaron doblegando al Barcelona : La escuadra catalana se complicó el primer encuentro ante el Newcastle , pero un contundente despliegue ofensivo en el partido de ida garantizó su permanencia en la siguiente ronda

: La escuadra catalana se complicó el primer encuentro ante el , pero un contundente despliegue ofensivo en el partido de ida garantizó su permanencia en la siguiente ronda Liverpool : Los actuales campeones de la Premier League terminaron por superar al Galatasaray , a pesar de la sorpresa en el partido de ida

: Los actuales campeones de la Premier League terminaron por superar al , a pesar de la sorpresa en el partido de ida Atlético de Madrid : El conjunto 'Colchonero' terminó cayendo ante el Tottenham, pero el marcador global quedó con la ventaja a su lado

: El conjunto 'Colchonero' terminó cayendo ante el Tottenham, pero el marcador global quedó con la ventaja a su lado Bayern Munich: La escuadra alemana marcó una goleada sin precedentes sobre el Atalanta para avanzar en la Champions League

Así se jugarán los cuartos de final

Real Madrid vs Bayern Munich

Sporting Lisboa vs Arsenal

Barcelona vs Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain vs Liverpool

The quarter-finals are looking tasty uD83EuDD24#UCL pic.twitter.com/ACLRR7wccv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui